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ΣΕΒΓΑΠ: Όχι στον εμβολιασμό για την ευλογιά - Κίνδυνος 20% μείωσης των εξαγωγών φέτας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:10 - 29 Σεπ 2025

ΣΕΒΓΑΠ: Όχι στον εμβολιασμό για την ευλογιά - Κίνδυνος 20% μείωσης των εξαγωγών φέτας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) εκφράζει έντονη αντίθεση στον εμβολιασμό των προβάτων κατά της ευλογιάς, προειδοποιώντας για σοβαρές οικονομικές και εμπορικές συνέπειες.  

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) προειδοποιεί ότι τα πρόσφατα μέτρα βιοασφάλειας που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της νόσου μόνο εφόσον εφαρμοστούν με αυστηρότητα, χωρίς εξαιρέσεις και για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι την πλήρη εξάλειψή της. «Η εφαρμογή τους για μόλις 10 ημέρες, όπως έχει ανακοινωθεί, δεν επαρκεί. Διαφορετικά, η επιδείνωση δεν θα έχει επιστροφή, με τραγικές συνέπειες για τον κλάδο», τονίζει ο ΣΕΒΓΑΠ.

Την ώρα που μέρος των κτηνοτρόφων ζητούν την άμεση εφαρμογή εμβολιασμού στα κοπάδια, ο ΣΕΒΓΑΠ διατυπώνει ξεκάθαρα την αντίθεσή του, επισημαίνοντας ότι τα οφέλη θα είναι περιορισμένα ενώ οι επιπτώσεις, κυρίως σε εμπορικό επίπεδο, θα είναι τεράστιες.

Ο Σύνδεσμος παραθέτει συγκεκριμένα επιχειρήματα:

  • Μερική αποτελεσματικότητα: Τα εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο κατά 60%–85% ανάλογα με το στέλεχος, την κατάσταση του ζώου, την κάλυψη του κοπαδιού και την ορθή εφαρμογή, χωρίς να εξαλείφουν πλήρως τον ιό.
  • Καμία εφαρμογή στην ΕΕ: Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός για την εξάλειψη της ευλογιάς.
  • Κίνδυνος συγκαλυμμένων μολύνσεων: Ο εμβολιασμός ενδέχεται να καλύπτει τα κλινικά συμπτώματα χωρίς να απομακρύνει εντελώς τον ιό, επιτρέποντας έτσι τη μετάδοση από φαινομενικά υγιή ζώα. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Τουρκία, όπου παρά 10ετή εφαρμογή εμβολιασμών, η νόσος δεν έχει εξαλειφθεί.
  • Θανάτωση κοπαδιών: Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας, εάν ένα ζώο νοσήσει σε εμβολιασμένο κοπάδι, τότε θα πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα του κοπαδιού.
  • Απαγόρευση εξαγωγών: Χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύουν την εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από χώρες που εφαρμόζουν εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς, παρότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους καταναλωτές.

Ορατός κίνδυνος για τις εξαγωγές φέτας

Η βασικότερη ανησυχία του ΣΕΒΓΑΠ αφορά τις επιπτώσεις στις εξαγωγές της φέτας. Υπολογίζεται ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας τουλάχιστον 20% των εξαγωγών σε αγορές-κλειδιά όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Η ζημία, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, θα είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αποκατασταθεί ακόμη και σε βάθος πολλών ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, Χρήστος Αποστολόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «ΤΑ ΛΕΜΕ» της Βεργίνα Τηλεόρασης, υπογράμμισε: «Δυστυχώς οι τρίτες χώρες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από χώρες που έχουν εφαρμόσει το μέτρο του εμβολιασμού. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων, αλλά οι χώρες αυτές εφαρμόζουν το μέτρο προληπτικά για να προστατεύσουν τα ζώα τους. Το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλη μείωση εξαγωγών, που φτάνουν περίπου το 20% των συνολικών εξαγωγών της φέτας».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 12:13
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