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Μεντβέντεφ: Ένας πόλεμος με τη Ρωσία θα μπορούσε να καταλήξει σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής
Ειδήσεις
12:11 - 29 Σεπ 2025

Μεντβέντεφ: Ένας πόλεμος με τη Ρωσία θα μπορούσε να καταλήξει σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε τη Δευτέρα (29/9) ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αλλά προειδοποίησε ότι εάν οι ηγέτες της κάνουν το λάθος να τον ξεκινήσουν, αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ στο Telegram, δεν χρειάζεται έναν τέτοιο πόλεμο, ούτε με την «παγωμένη παλιά Ευρώπη».

«Απλά δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά έναν πόλεμο με τη Ρωσία», ανέφερε ο Μεντβέντεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «η πιθανότητα ενός θανατηφόρου ατυχήματος υπάρχει πάντα».

«Και μια τέτοια σύγκρουση ενέχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να εξελιχθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», τόνισε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

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