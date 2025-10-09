ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας
Ειδήσεις
11:49 - 09 Οκτ 2025

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν εγκληματικό κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών – κυρίως υπηκόων Νεπάλ – με σκοπό την οικονομική και εργασιακή τους εκμετάλλευση σε αγροτικές καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης, κάλυψε επτά περιφέρειες (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία και Λάρισα) και υλοποιήθηκε από πολυμελείς αστυνομικές μονάδες που συμμετείχαν συντονισμένα υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δέκα άτομα πακιστανικής καταγωγής, εκ των οποίων το ένα συγκαταλέγεται στα αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δέκα ταυτοποιημένα πρόσωπα – επτά από τα οποία φέρονται ως μέλη της οργάνωσης – συμπεριλαμβανομένου ενός κρατουμένου σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης.

Από τις αστυνομικές έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, τα μέλη του κυκλώματος είχαν συγκροτήσει οργανωμένη και δομημένη εγκληματική δράση με σκοπό την στρατολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση και εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών. Οι αλλοδαποί, κυρίως υπήκοοι Νεπάλ, στρατολογούνταν μέσω απατηλών μεθόδων, με κεντρικό ρόλο σε αυτό το στάδιο να κατέχει μία 29χρονη γυναίκα από το Νεπάλ. Δρώντας υπό την καθοδήγηση ενός 39χρονου συνεργού της, η 29χρονη παρουσιαζόταν ως μεσολαβήτρια εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, απευθυνόμενη κυρίως σε ομοεθνείς της που εργάζονταν ήδη νόμιμα στη Ρουμανία ή άλλες βαλκανικές χώρες.

Η στρατολόγηση γινόταν μέσω αναρτήσεων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου προβάλλονταν δεκάδες βίντεο με υποσχέσεις για καλύτερες απολαβές στην Ελλάδα. Τα βίντεο είχαν σκηνοθετημένο περιεχόμενο και προσέλκυαν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και ακολούθους. Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι πείθονταν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα με τη δέσμευση αποπληρωμής ενός ποσού μέσω εργασίας, δημιουργώντας έτσι σχέση εξάρτησης από τους διακινητές.

Οι μετακινήσεις των θυμάτων γίνονταν είτε αεροπορικώς είτε οδικώς μέσω Βόρειας Μακεδονίας, και ακολουθούσε η εγκατάστασή τους σε προσωρινά καταλύματα, υπό συνεχή επιτήρηση. Εκεί, σε πολλές περιπτώσεις, τους αφαιρούνταν τα ταξιδιωτικά έγγραφα για να αποτραπεί οποιαδήποτε απόπειρα διαφυγής ή καταγγελίας. Πολλά θύματα κατέθεσαν ότι είχαν υποστεί σωματική βία, εξαναγκασμό για καταβολή χρημάτων, απειλές, ακόμα και απαγωγές με σκοπό την εκβίαση για λύτρα.

Στις περιοχές όπου απασχολούνταν, όπως η Αργολίδα, η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Λάρισα, η Βοιωτία κ.ά., τα θύματα εργάζονταν κάτω από εξαιρετικά άθλιες συνθήκες σε χωράφια και αγροκτήματα, χωρίς ωράρια ή ιατρική περίθαλψη, και διέμεναν σε παραπήγματα ή αποθήκες. Οι αμοιβές τους είτε παρακρατούνταν με πρόσχημα την «αποπληρωμή του χρέους» είτε ήταν ελάχιστες, ενώ όσοι αντιδρούσαν δέχονταν απειλές ή ξυλοδαρμούς.

Η επιχείρηση αποκάλυψε τουλάχιστον 25 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων. Σε όλα τα θύματα παρασχέθηκε στήριξη και προστασία με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της ΜΚΟ A21.

Κατά την επιχείρηση, προσήχθησαν 194 άτομα, εκ των οποίων τα 100 συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στη χώρα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν 18 διαβατήρια υπηκόων Νεπάλ, έγγραφα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές, αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων, ιδιόχειρες σημειώσεις, έγγραφα κρατήσεων πτήσεων, 18 κινητά τηλέφωνα, 3 υπολογιστές, κάνναβη, μετρητά ύψους 14.375 ευρώ και 4 οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ειδικός εμπειρογνώμονας της Europol, ο οποίος υποστήριξε σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση των δεδομένων μέσω κινητής μονάδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 11:55
