Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα
(από αριστερά) Στέφανος Διονυσόπουλος, Country Leader Oracle Greece, Cluster Leader Bulgaria, Cyprus, Greece, Malta Hans Olav Hamran, Vice President, Oracle Cloud Infrastructure, North East Χάρης Μαργαρίτης, Group Chief Operating Officer, EGM at P
Πολιτική
11:49 - 09 Οκτ 2025

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Reporter.gr Newsroom
Η Πειραιώς και η Oracle ανακοινώνουν την επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας με την υπογραφή νέου Μνημονίου Συνεργασίας (MoU). Η νέα αυτή συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική σχέση των δύο οργανισμών, με κοινό όραμα την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας και την παροχή καινοτόμων, ασφαλών και βιώσιμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους πελάτες της.  

Το νέο MoU έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας του Ιανουαρίου 2024 και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω συνεργασία σε καίριους τομείς ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο:

  • την υλοποίηση της multi–cloud στρατηγικής της Τράπεζας με αξιοποίηση του Oracle Cloud Infrastructure (OCI),
  • την επιτάχυνση της καινοτομίας μέσω εργαστηρίων συν-δημιουργίας και συνεργασιών στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων, της κυβερνοασφάλειας και της ανάπτυξης cloud–native εφαρμογών,
  • την υιοθέτηση γενετικής AI για την αυτοματοποίηση διαδικασιών υψηλής έντασης γνώσης,
  • τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανθρώπων της Τράπεζας σε AI και Data Science,
  • την ενίσχυση των πρωτοβουλιών ESG της Τράπεζας, μέσω συμβουλευτικής και αξιοποίησης τεχνολογιών που υποστηρίζουν βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Χάρης Μαργαρίτης, Group Chief Operating Officer (COO) της Πειραιώς, δήλωσε: «Με τη στρατηγική μας συνεργασία με την Oracle επενδύουμε σε τεχνολογίες που ενδυναμώνουν την ανθεκτικότητα, την αποδοτικότητα και την καινοτομία της Τράπεζας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και οι λύσεις βιωσιμότητας αποτελούν κρίσιμους άξονες του μετασχηματισμού μας, και μέσω αυτής της συμφωνίας ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσφέρουμε σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες τραπεζικές υπηρεσίες στους πελάτες μας

Ο κ. Hans Olav Hamran, Vice President Oracle Cloud Infrastructure North East, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από την ανανέωση και επέκταση της στρατηγική μας συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς. Η Oracle βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και η συνεργασία με έναν τόσο απαιτητικό και καινοτόμο πελάτη επιβεβαιώνει τα σημαντικά μας πλεονεκτήματα στους τομείς της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της υψηλής απόδοσης. Το Cloud και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης υπηρεσιών της Oracle, και είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Τράπεζα Πειραιώς στους συγκεκριμένους τομείς.»

Ο κ. Στέφανος Διονυσόπουλος, Country Leader Oracle Ελλάδας και Cluster Leader GCMB, δήλωσε: «Με τη νέα αυτή συμφωνία ενισχύουμε περαιτέρω τη μακρόχρονη συνεργασία μας με την Πειραιώς, επεκτείνοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης των πλέον προηγμένων τεχνολογιών μας. Από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη διαχείριση δεδομένων μέχρι τις λύσεις cloud και τις πράσινες υποδομές πληροφορικής, η Oracle θα συνεχίσει να στηρίζει την Τράπεζα στη στρατηγική της για ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία.»

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρουσία του κ. Hans Olav Hamran, Vice President, Oracle Cloud Infrastructure, North East, καθώς και στελεχών των δύο οργανισμών.

Piraeus_Oracle_1_25639.jpeg

(από αριστερά)
Σταύρος Φωτιάδης, Cloud Solution Engineering Head Bulgaria, Cyprus, Greece, Malta
Γιάννης Παπατσίρος, Database Platform Sales Representative Greece
Γιάννης Σπυριδάκης, Senior Account Manager Oracle Cloud Infrastructure Greece
Στέφανος Διονυσόπουλος, Country Leader Oracle Greece, Cluster Leader Bulgaria, Cyprus, Greece, Malta
Hans Olav Hamran, Vice President, Oracle Cloud Infrastructure, North East
Κωνσταντίνος Θώμος, Cluster Leader Oracle Cloud Infrastructure Bulgaria, Cyprus, Greece, Malta
Χάρης Μαργαρίτης, Group Chief Operating Officer, EGM at Piraeus Bank
Γιώργος Νασούλης, General Manager / Group CDAO at Piraeus Bank
Αλέξανδρος Εμμανουήλ, General Manager / Chief Technology Officer at Piraeus Bank
Νίκος Πετρόπουλος, Senior Director / IT Service Operation at Piraeus Bank
Γιώργος Ανάγνου, Technology Governance Director, IT Ecosystem at Piraeus Bank


