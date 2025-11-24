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Χατζηθεοδοσίου: 100 χρόνια ΕΕΑ - Οι ΜμΕ δεν πρέπει να βρεθούν στο περιθώριο των εξελίξεων
Επιχειρήσεις
22:15 - 24 Νοε 2025

Χατζηθεοδοσίου: 100 χρόνια ΕΕΑ - Οι ΜμΕ δεν πρέπει να βρεθούν στο περιθώριο των εξελίξεων

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρή αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με ιστορικές αναδρομές στη διαδρομή του θεσμού, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, απηύθυνε ομιλία στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ στο Μέγαρο Μουσικής.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η αποστολή του επιμελητηρίου, το οποίο, όπως είπε, «παραμένει ένας θεσμός που υπερασπίζεται τους πολλούς», με βασικό γνώμονα την ισονομία και την οικονομική δικαιοσύνη. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπενθύμισε ότι το ΕΕΑ ιδρύθηκε το 1925, την περίοδο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όταν τεχνίτες, επαγγελματίες και πρόσφυγες αναζήτησαν συλλογική εκπροσώπηση και πρόσβαση στην οικονομική ανάπτυξη.

«Εδώ και έναν αιώνα, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες είναι αυτοί που κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στους οικονομικούς δείκτες, αλλά επηρεάζει άμεσα την κοινωνική συνοχή, τις οικογένειες και τις τοπικές κοινότητες. «Ο επαγγελματίας στήριξε τις γειτονιές και τις τοπικές κοινωνίες σε κάθε κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ αναφέρθηκε εκτενώς και στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον – ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη οικονομία, τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακό κόστος. «Οι μεταβολές αυτές απαιτούν θεσμούς που ακούν, συνδιαμορφώνουν και δίνουν λύσεις. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους μικρομεσαίους να μείνουν στο περιθώριο αυτής της μετάβασης», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του επιμελητηρίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας: προγράμματα κατάρτισης και mentoring, συνεργασίες με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα, καθώς και δράσεις για την ενεργό συμμετοχή της νέας γενιάς επιχειρηματιών. «Οι νέοι που επιλέγουν να επιχειρήσουν στην Ελλάδα αποτελούν το πιο ελπιδοφόρο κεφάλαιο. Σε αυτούς επενδύουμε», είπε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη λειτουργία του ΕΕΑ και στον ρόλο των 37 επιτροπών του, οι οποίες —όπως ανέφερε— αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλους τους κλάδους της αγοράς, μεταφέροντας τα πραγματικά προβλήματα του επαγγελματία στον δημόσιο διάλογο. «Η ανάπτυξη που δεν περιλαμβάνει τους πολλούς δεν μπορεί να θεωρείται ανάπτυξη», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου χαρακτήρισε τα 100 χρόνια του ΕΕΑ ως «ορόσημο ευθύνης» και τόνισε ότι η επόμενη ημέρα απαιτεί συνεργασία, γνώση και συνεχείς παρεμβάσεις. «Ένας αιώνας εμπειρίας μας δείχνει ότι η πρόοδος ξεκινά από τοπικό επίπεδο, από ανθρώπους και φορείς που γνωρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς», υπογράμμισε, για να καταλήξει: «Τα 100 χρόνια δεν είναι η ολοκλήρωση της πορείας μας, αλλά η απαρχή ενός νέου αιώνα, χτισμένου πάνω στη γνώση, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Μιας ανάπτυξης ανθρώπινης και βιώσιμης, που προχωρά μέσα από τη δύναμη των πολλών».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του επιμελητηρίου, μια παραγωγή της δημοσιογραφικής ομάδας της Μηχανής του Χρόνου, βραβεύτηκαν 5 επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει έναν αιώνα λειτουργίας και η βραδιά έκλεισε με συναυλία με του Γιώργου Νταλάρα.

Ποιες είναι οι πέντε επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν

Κρίνος Λουκουμάδες: Το 1923 ο Μικρασιάτης ζαχαροπλάστης Μηνάς Κασιμάτης ήρθε στην Ελλάδα από τη Σμύρνη και αγόρασε το κομψό διώροφο νεοκλασικό στην πιο εμπορική οδό της Αθήνας, την οδό Αιόλου. Μέχρι σήμερα, με την ίδια ποιότητα και καλές πρώτες ύλες, που προμηθεύονται από μικρούς παραγωγούς, ετοιμάζουν τους λουκουμάδες, τα γλυκά και τις μπουγάτσες τους.

Αλεξανδράκης: H οικογενειακή επιχείρηση "Αλεξανδράκης" εδώ και 165 χρόνια διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα, την κλασική κομψότητα και το εξαιρετικό γούστο που προσφέρει στο εκλεκτό και πιστό της κοινό. Εγκατεστημένη στο κέντρο της Αθήνας (Ερμού 27) είναι μία όαση αρμονίας, σήμα κατατεθέν αισθητικής, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και προχωρεί δημιουργικά προς το μέλλον.

Η Παλιά Ταβέρνα του Ψαρρά: Στην γραφική περιοχή της Πλάκας, λίγα μόλις μέτρα από τα γνωστά σκαλιά της Μνησικλέους, στη συμβολή των οδών Ερεχθέως κι Ερωτοκρίτου, βρίσκεται από το 1898 σε ένα υπέροχα διαμορφωμένο νεοκλασικό, το ιστορικό εστιατόριο η "Παλιά ταβέρνα του Ψαρρά". Σημείο αναφοράς όσων αγαπούν την καλή ελληνική κουζίνα.

Ασφάλειες Ραφαηλίδη: Ο Αλέκος Ραφαηλίδης άφησε την Κωνσταντινούπολη, μετανάστευσε στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε το 1919 να ανοίξει ένα από τα πρώτα ασφαλιστικά γραφεία. Ο Κωνσταντίνος Ραφαηλίδης τη δεκαετία του 1950 συνεχίζει την οικογενειακή επιχείρηση στις ασφαλιστικές πρακτορεύσεις. Η εταιρεία με εμπειρία 4 γενεών και διαδρομή άνω των 100 ετών συνεχίζει να δραστηριοποιείται απρόσκοπτα, εξελίσσοντας την οικογενειακή παράδοση με την Ερηάννα Ραφαηλίδη να αναλαμβάνει τις νέες της υποχρεώσεις έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της Αλέξανδρο Ραφαηλίδη.

Άριστον Λομποτέση: Ήταν κοντά στα τέλη του 19ου αιώνα όταν ο Αναστάσιος Λομποτέσης αποφάσισε να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη και να εργαστεί σε τυροπιτάδικο της πόλης. Εκεί έμαθε τα μυστικά της περίφημης τυρόπιτας "κουρού", που στα τούρκικα σημαίνει "στεγνός" ή "σκέτος". Μερικά χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε το 'Αριστον, ένα από τα πιο εμβληματικά ζαχαροπλαστεία-φούρνους της πρωτεύουσας. Με χρονολογία ίδρυσης το 1906, το "Από το 1910" που δηλώνει η ταμπέλα του είναι απλά μια όμορφη παραπομπή στον αριθμό του δρόμου όπου βρίσκεται, δηλαδή επί της οδού Βουλής 10.

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