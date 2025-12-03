Μπλόκο Μαλγάρων: Ιδιοκτήτες ταξί και επαγγελματίες λαϊκών αγορών «ενώνουν» δυνάμεις με τους αγρότες

Κοινό μέτωπο διαμαρτυρίας σχημάτισαν το μεσημέρι της Τετάρτης 3/12 αγρότες, επαγγελματίες λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα διόδια των Μαλγάρων σε ένδειξη αλληλεγγύης και στήριξης στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Νωρίτερα, οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών είχαν πραγματοποιήσει πορεία με τα επαγγελματικά τους οχήματα από την Τούμπα προς το ΥΜΑΘ. Στη συνέχεια συναντήθηκαν με τους ιδιοκτήτες ταξί στον σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και από εκεί κατευθύνθηκαν όλοι μαζί προς το μπλόκο στα Μάλγαρα.

Οι οδηγοί ταξί απέχουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα από τα καθήκοντά τους, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που ζητά την επανεξέταση της ρύθμισης για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου, τόσο για κάθε μεταβιβάσιμο όχημα όσο και για κάθε νέα ταξινόμηση.

Αντίστοιχα, σε 24ωρη απεργία βρίσκονται και οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, ακολουθώντας την απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας. Οι εκπρόσωποί τους αντιδρούν στην τεκμαρτή φορολόγηση και στην υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Εκπρόσωποι των τριών κλάδων, που συναντήθηκαν στο μπλόκο, εξέφρασαν αλληλεγγύη στα αιτήματα των αγροτών και υπογράμμισαν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και ενδέχεται να κλιμακωθούν, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την Πολιτεία.