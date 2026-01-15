ΕΛΣΤΑΤ: Στα €31,28 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε μικρή πτώση τον Νοέμβριο, ενώ οι διαφορές ανά τομέα υπογραμμίζουν τις ανισότητες στην οικονομική απόδοση των διαφόρων κλάδων.

Τα στοιχεία αφορούν τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και καταγράφονται σε μηνιαία βάση, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας και των μεταβολών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 31.288.918 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 31.498.921 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 14,4%, και τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 22,0%.