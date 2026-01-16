Όμιλος Mitsis: Λανσάρει ένα νέο ξενοδοχειακό «brand made in Greece»

Με ένα νέο ξενοδοχειακό brand, ο Όμιλος Mitsis μπαίνει δυναμικά στον ανταγωνισμό με τους διεθνείς κολοσσούς του κλάδου φιλοξενίας που τα τελευταία χρόνια ενισχύουν συνεχώς την παρουσία τους στην ελληνική αγορά.

Έτσι, η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα της χώρας λανσάρει το Canvas by Mitsis, ένα concept που συνδυάζει το all inclusive μοντέλο με την προσιτότητα και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του Ομίλου, το νέο brand αποτυπώνει τη φιλοσοφία της απλής, ζεστής και ανθρώπινης φιλοξενίας. Εμπνευσμένο από τον «καμβά» –το σημείο εκκίνησης κάθε δημιουργίας– το Canvas by Mitsis προσκαλεί τους επισκέπτες να επικεντρωθούν σε ό,τι έχει πραγματική αξία, δημιουργώντας αναμνήσεις μέσα από τις μικρές, καθημερινές στιγμές.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην τελευταία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, η διοίκηση και δη η Χριστίνα Μήτση, πρόεδρος και ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος, «ο Όμιλος MITSIS είναι ένας Όμιλος ξενοδοχείων και θέρετρων που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της πολυτέλειας, προσφέροντας εμπλουτιστικές εμπειρίες στους επισκέπτες της, αξιοποιώντας στο έπακρο την απαράμιλλη οικογενειακή της πινελιά και την άψογη ελληνική της ουσία. Πάντα επιδιώκοντας να είναι ευέλικτη και προσαρμοστική στις ατομικές 4 ανάγκες των πελατών και στη νοοτροπία των νέων γενιών, η MITSIS επιτρέπει στους επισκέπτες να νιώσουν αυτό που θέλουν να νιώσουν, δημιουργώντας εξαιρετικές αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα». Αυτό είναι το στίγμα της στρατηγικής που ουσιαστικά μετουσιώνεται και στην νέα κίνηση για το λανσάρισμα του νέου Brand.

Το Canvas by Mitsis

Με κεντρικό μήνυμα το «Making simple special», το Canvas by Mitsis απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν οικονομικά προσιτές all-inclusive διακοπές, με έμφαση στην άνεση, τη θετική ενέργεια και τη σύνδεση με τον προορισμό. Στο νέο brand εντάσσονται τα 4άστερα ξενοδοχεία Alexander the Great στη Χαλκιδική, Belvedere και Messonghi στην Κέρκυρα, Cretan Village στην Κρήτη, Family Village στην Κω και Petit Palais στη Ρόδο, τα οποία μοιράζονται κοινές αξίες ποιότητας, φιλικής εξυπηρέτησης και ουσιαστικής εμπειρίας διαμονής.

«Το Canvas by Mitsis αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο στην εξέλιξη της εταιρικής μας ταυτότητας. Ενισχύει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μιας νέας γενιάς ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές, απλές αλλά ουσιαστικές εμπειρίες», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Σταύρος Μήτσης, προσθέτοντας ότι το νέο brand παραμένει πιστό στις διαχρονικές αξίες ποιότητας, φροντίδας και συνέπειας που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο επισκέπτες

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος μόνο το 2024 φιλοξένησε πάνω από 480.000 επισκέπτες στα καταλύματά της. Με αφετηρία το 1976 και τις πρώτες κινήσεις από τον πρωτοπόρο επιχειρηματία Κωνσταντίνο Μήτση, ο Όμιλος Mitsis, όπως αναφέρει στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, αναδιαμόρφωσε την πορεία του ελληνικού τουρισμού εισάγοντας το πρώτο μοντέλο φιλοξενίας all-inclusive της χώρας. Το όραμά του ήταν να προσφέρει πολυτελή καταλύματα που συνδυάζουν γαστρονομία υψηλής ποιότητας, εκλεπτυσμένες υπηρεσίες και εξαιρετική αξία, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τον κλάδο και θέτοντας τα θεμέλια για τη διαχρονική κληρονομιά του Ομίλου.

Σήμερα, ο Όμιλος Mitsis αποτελείται από 27 εταιρείες, αντανακλώντας το εύρος και την πολυπλοκότητα της εταιρικής του δομής. Στην καρδιά του Ομίλου βρίσκεται ένας ισχυρός τομέας φιλοξενίας, που περιλαμβάνει 21 ξενοδοχειακές εταιρείες και μια ειδική οντότητα διαχείρισης.

Συμπληρώνοντας αυτόν τον πυρήνα, υπάρχουν στρατηγικές επιχειρήσεις στους τομείς των εκδόσεων, της αμπελουργίας, των κατασκευών, των ακινήτων και μια ειδική μη κερδοσκοπική οντότητα, που συμβάλλουν σε ένα διαφοροποιημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτή η πολυτομεακή παρουσία στηρίζει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τη σταθερή δέσμευσή του στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή αριστεία.

Από το 2024, το χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας του Ομίλου περιλαμβάνει 23 ξενοδοχεία και θέρετρα που βρίσκονται σε επτά κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα.

«Σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτών, από οικογένειες και ζευγάρια έως επαγγελματίες επισκέπτες και επισκέπτες ευεξίας, κάθε κατάλυμα αποτελεί παράδειγμα των χαρακτηριστικών του Ομίλου: υψηλή εξυπηρέτηση, τοπικός χαρακτήρας και καθηλωτικές εμπειρίες επισκεπτών. Φιλοξενώντας περισσότερους από 480.000 επισκέπτες ετησίως, ο Όμιλος Mitsis συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια ευθυγραμμίζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη κομψότητα και προβλέποντας τις ανάγκες μιας νέας γενιάς παγκόσμιων ταξιδιωτών», αναφέρεται στην ίδια Έκθεση.

Οι επενδύσεις

Το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου έως το 2028 ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων, ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων καθώς και νέες συμφωνίες διαχείρισης σε όλη τη χώρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το εμβληματικό έργο ριζικής ανακαίνισης του Mitsis Grand Hotel στη Ρόδο, ύψους 80 εκατ. ευρώ. Το project προβλέπει νέα δωμάτια και πολυτελείς κατοικίες, δημιουργία food hall, εμπορικού κέντρου και αναβαθμισμένων υποδομών αναψυχής, με την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου να τοποθετείται το 2026. Ταυτόχρονα, προχωρά και η ανακαίνιση του Rodos Maris στο Κιοτάρι.

Σημαντική είναι και η επένδυση στο Γκολφ Αφάντου στη Ρόδο, όπου ο Όμιλος έχει αποκτήσει τα δικαιώματα αξιοποίησης της έκτασης. Το έργο, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις της Μεσογείου και περιλαμβάνει τρία ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, μαρίνα, εμπορικό κέντρο, τουριστικές κατοικίες και εκσυγχρονισμένο γήπεδο γκολφ διεθνών προδιαγραφών. Οι περιβαλλοντικοί όροι για το γήπεδο εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2024.

Παράλληλα, προχωρά και η επένδυση άνω των 50 εκατ. ευρώ στα Καμένα Βούρλα, μετά την έγκριση του νέου Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης για τις Ιαματικές Πηγές. Το σχέδιο αφορά έκταση 456,9 στρεμμάτων και στοχεύει στη μετατροπή της περιοχής σε σύγχρονο τουριστικό και ιαματικό προορισμό, με έμφαση στην ήπια ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, ο Όμιλος Mitsis ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητά του στον τομέα της διαχείρισης ξενοδοχείων στρατηγικής σημασίας και επεκτείνεται σε νέους προορισμούς. Πρόσφατα απέκτησε το Messonghi και ανέλαβε τη διαχείριση του Belvedere στην Κέρκυρα, ενώ μέσω της Filoxenia ανέλαβε το Alexander the Great στη Χαλκιδική. Παράλληλα, άνοιξε τις πύλες του και το Mitsis N’U Piraeus Port, το νέο boutique city hotel του Ομίλου στον Πειραιά.