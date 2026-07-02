DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Η DIMAND κατέληξε σε συμφωνία με τον όμιλο Hilton για τη διαχείριση των ξενοδοχειακών υποδομών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ανάπλασης του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία της DIMAND με τη Hilton περιλαμβάνει τη λειτουργία δύο ξενοδοχειακών μονάδων.

Η συμφωνία ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα της επένδυσης, η οποία δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη ξενοδοχειακών υποδομών, αλλά φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την ιστορική βιομηχανική έκταση των περίπου 25 στρεμμάτων σε έναν σύγχρονο, πολυλειτουργικό αστικό προορισμό. Το έργο θα συνδυάζει χρήσεις φιλοξενίας, κατοικίας, πολιτισμού, εστίασης, ευεξίας και εκτεταμένους δημόσιους χώρους πρασίνου.

Η συνολική επένδυση ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ η υλοποίηση προβλέπεται να εξελιχθεί σταδιακά έως το 2029. Στο πλαίσιο αυτό, η Hilton θα αναλάβει τη διαχείριση δύο ξενοδοχειακών μονάδων, συνολικής δυναμικότητας περίπου 184 δωματίων και σουιτών, με μακροχρόνια συμφωνία διαχείρισης 25 ετών.

Η πρώτη μονάδα αφορά ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο που θα ανεγερθεί εκ νέου, συνολικής επιφάνειας περίπου 11.250 τ.μ., με 153 δωμάτια, επτά ορόφους, χώρους εστίασης, συνεδριακές υποδομές και 82 θέσεις στάθμευσης, πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα του ομίλου.

Η δεύτερη μονάδα θα δημιουργηθεί στο ιστορικό Συγκρότημα 1 του πρώην εργοστασίου ΦΙΞ και θα λειτουργήσει ως boutique hotel περίπου 31 δωματίων. Θα περιλαμβάνει χώρους ευεξίας, spa και χαμάμ, εγκαταστάσεις φιλοξενίας πολιτιστικών εκθέσεων, καθώς και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με την αρχιτεκτονική μελέτη να έχει ανατεθεί στους Georges Batzios Architects.

Στο σύνολό του, το έργο ανάπλασης εκτείνεται σε 68.691 τ.μ. δομημένης επιφάνειας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές αστικές παρεμβάσεις στη χώρα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου πόλου δραστηριοτήτων στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, που θα συνδυάζει σύγχρονες κατοικίες, ξενοδοχειακές υποδομές, εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις, καθώς και δημόσιους χώρους.

Το masterplan έχει εκπονηθεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, υπό τον Norman Foster, με βασική αρχή τον σεβασμό και την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς του χώρου, σε συνδυασμό με σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, η άφιξη της Hilton προσδίδει πρόσθετη διεθνή βαρύτητα στο έργο, ενώ εντάσσεται στη στρατηγική ανάδειξης της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας ως αναδυόμενου προορισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της φιλοξενίας και της αστικής ανάπτυξης.

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO της DIMAND, μεταξύ άλλων: «Μόνο τρία ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης είναι branded. Η άφιξη της Hilton σημαίνει πολλά για την ανάπτυξη της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης».

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Κουκάς, διευθυντής ανάπτυξης της αλυσίδας Hilton, σημείωσε πως «δηλώνουμε την εμπιστοσύνη μας στην Θεσσαλονίκη. Πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, συνολικά η Βόρεια Ελλάδα».

O Alan Mantin, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης της HILTON στη νότια Ευρώπη, πρόσθεσε: «Είναι η αρχή ενός ταξιδιού και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε μέσα σε αυτό. Η Ελλάδα είναι μια στρατηγική αγορά για την HILTON. Θέλουμε να μείνουμε και να μεγαλώσουμε εδώ. Ο κόσμος ψάχνει αυθεντικές εμπειρίες στα ταξίδια και η Θεσσαλονίκη το προσφέρει αυτό».