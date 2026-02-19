Ίκτινος: Ανακοίνωσε την μεταβίβαση των μετοχών θυγατρικής της στην ΝΑΝΚΟ

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την Πέμπτη (18/2) στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 100% των μετοχών της θυγατρικής ΙΔΕΗ Α.Ε στην εταιρεία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 8.300.000 ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής συμβάλλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και εντάσσεται στη στρατηγική εστίασής της στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες.