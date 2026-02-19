Times: Ο Στάρμερ «μπλοκάρει» χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία για πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν
18:50 - 19 Φεβ 2026

Times: Ο Στάρμερ «μπλοκάρει» χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία για πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να χορηγήσει άδεια στις ΗΠΑ για χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων σε περίπτωση πιθανών πληγμάτων κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times.  

Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την υποστήριξή του στα σχέδια του Λονδίνου για μεταβίβαση της κυριαρχίας των Νήσοι Τσάγκος — όπου βρίσκεται η στρατηγικής σημασίας βάση Ντιέγκο Γκαρσία — φέρεται να σχετίζεται με την άρνηση της βρετανικής κυβέρνησης.

Κατά το ρεπορτάζ, οι αμερικανικοί σχεδιασμοί προέβλεπαν τη χρήση τόσο της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία όσο και της RAF Fairford στην Αγγλία, εγκαταστάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεση του Λονδίνου. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εκφράζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιφυλάξεις ότι μια επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να αξιοποιήσουν τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, «ώστε να εξουδετερωθεί μια πιθανή επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς - μια επίθεση που θα μπορούσε να στοχεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλες φιλικές χώρες».

«Ο πρωθυπουργός Στάρμερ δεν θα πρέπει, για κανέναν λόγο, να χάσει τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

