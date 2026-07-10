ΕΛΤΟΝ: Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση 100% της θυγατρικής «Ν.ΛΕΚΟΣ Α.Ε.»

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, κατά τις από 29.06.2026 συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας και της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ««Ν. ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Ν.ΛΕΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Ν.ΛΕΚΟΣ Α.Ε.»), εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της Ν.ΛΕΚΟΣ ΑΕ από την ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως και 21 και 30 έως και 35 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το Ν. 4548/2018 και το Ν. 5162/2024 και εν γένει της εφαρμοστέας εταιρικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε., με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000346001000 (η «Απορροφώσα»), θα απορροφήσει την Ν.ΛΕΚΟΣ Α.Ε., με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013440517000 (η «Απορροφώμενη»).

Τα διοικητικά συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών έκριναν ότι η Συγχώνευση με Απορρόφηση κρίνεται σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής για τις συγχωνευόμενες εταιρείες καθώς με τον τρόπο αυτό πρόκειται αφενός να απλοποιηθεί η εταιρική δομή και να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα νομικά και διαχειριστικά έξοδα) των συγχωνευόμενων εταιρειών και αφετέρου να επιτευχθεί αρτιότερη οργάνωση, δεδομένου ότι οι συγχωνευόμενες εταιρείες τελούν σε σχέση μητρικής προς θυγατρική σε ποσοστό 100%.

Την 01.07.2026 έγινε καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 6099287 και 6099388 για την απορροφώσα και την απορροφούμενη εταιρεία αντίστοιχα, το από 01.07.2026 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω εταιρειών και εκδόθηκαν αντιστοίχως οι υπ’ αριθ. Πρωτ. 4136025/01.07.2026 και 4136160/01.07.2026 ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ.

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες συμφώνησαν η συγχώνευση να πραγματοποιηθεί με βάση τις από 31.12.2025 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός μετασχηματισμού).