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Όμιλος Profile: Αύξηση EBITDA 27% και τζίρος €47,5 εκατ. το 2025 – Μέρισμα €0,08 ανά μετοχή
Επιχειρήσεις
17:54 - 31 Μαρ 2026

Όμιλος Profile: Αύξηση EBITDA 27% και τζίρος €47,5 εκατ. το 2025 – Μέρισμα €0,08 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Μία ακόμη χρονιά ισχυρής ανάπτυξης κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Profile, επιτυγχάνοντας αύξηση των EBITDA κατά 27%, άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 18,5% σε νέα επίπεδα ρεκόρ, σημαντική ενίσχυση της μετά φόρων κερδοφορίας και περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας.  

Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε αντανακλούν τη συνεκτική στρατηγική του ομίλου, που εστιάζεται στις επενδύσεις σε καινοτομία, στη διεύρυνση σε νέες αγορές και την υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας, εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους παρόχους fintech λύσεων, διεθνώς.

Οι ανωτέρω επιδόσεις, σε συνδυασμό με την ισχυρή ρευστότητα, επιτρέπουν την απρόσκοπτη υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού σχεδίου, που στοχεύει στη συνέχιση των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και την ταυτόχρονη ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής για το 2025, σε ποσοστό 25%.

Οικονομικά Αποτελέσματα 2025

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 18,5% και ανήλθε σε € 47,5 εκατ. έναντι € 40,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 26,9% και διαμορφώθηκαν σε € 13,1 εκατ. έναντι € 10,3 εκατ. το 2024, με το περιθώριο EBITDA να βελτιώνεται στο 27,6% από 25,8% το προηγούμενο έτος.

Τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 13,3% σε € 8,2 εκατ. από € 7,3 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 13,7% σε € 6,4 εκατ. από € 5,6 εκατ.

Η ρευστότητα του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, με τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα να ανέρχονται σε € 31,2 εκατ. (έναντι € 21,2 εκατ. στο τέλος του 2024), αποτέλεσμα των ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (net cash) ανήλθαν σε € 15,2 εκατ. Ο δείκτης δανεισμού/ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 39,8% και ο δείκτης γενικής ρευστότητας στο 1,7x, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος αυξημένου κατά 25%, σε σχέση με πέρυσι, συνολικού ποσού 2εκ. Ευρώ (μεικτό ποσό), ήτοι € 0,08 ανά μετοχή.

Καινοτομία και νέες υλοποιήσεις

Ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο λύσεών του, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την κανονιστική συμμόρφωση:

  • Axia Suite – Next-Gen Investment Management: Αναβάθμιση με embedded AI εργαλεία, επέκταση σε Retail & Mass Affluent πελάτες και προηγμένα analytics.
  • AI.Adaptive – Agentic AI: Αναβάθμιση με αυτοδύναμη ενορχήστρωση workflows, Document Intelligence, Compliance Checker και Text-to-Action σε bank-grade υποδομή.
  • AI για Συμμόρφωση DORA: Νέα λύση για τη συμμόρφωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας, με χρήση ΤΝ για ανάλυση συμβάσεων και εντοπισμό αποκλίσεων.
  • Digital Investment Hub (DI.hub): Ενοποιημένη πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής και επενδύσεων, πλήρως συμβατή με το Axia Suite και το Finuevo Core.

Εντός του 2025, ο Όμιλος προχώρησε σε νέες συνεργασίες και υλοποιήσεις, ενδεικτικά ανά κατηγορία προϊόντων, Norse Forvaltning AS (Centevo Suite), Valletta Credit Finance Corporation (Finuevo Suite), Kommuninvest (Finuevo Core), Access Bank UK (Axia Wealth), GK Capital – Caribbean (Axia Suite), CrediaBank (RiskAvert – Basel IV / CRR III), Allwyn (RegiStar).

Ο Όμιλος έλαβε και το 2025 σημαντικές διακρίσεις από διακεκριμένους αναλυτές, όπως η Gartner, η IBS Intelligence και η Celent, καθώς και από άλλους σημαντικούς κλαδικούς φορείς, για την τεχνολογική υπεροχή και την εξειδίκευση των λύσεών του.

Τα μεγάλα έργα τόσο του τομέα «Χρηματοοικονομικών Λύσεων & Σχετικών Εφαρμογών» όσο και του τομέα «Επιχειρηματικών & Τεχνικών Λύσεων» υλοποιούνται απρόσκοπτα, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά λογισμικό ίδιας ανάπτυξης και συναφείς υπηρεσίες, ενώ ο όμιλος παρακολουθεί συστηματικά νέους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχοντας είτε αυτόνομα είτε σε σχήματα Ένωσης Εταιρειών.

Προοπτικές και στρατηγική ανάπτυξη

Η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την χρήση 2026 και τα επόμενα έτη. Η υγιής οικονομική βάση, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, η συνεχιζόμενη ζήτηση για AI-driven fintech λύσεις σε συνδυασμό με τις δύο στρατηγικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2026, διαμορφώνουν ισχυρές προοπτικές για σημαντική ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας κατά την επόμενη τριετία.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 87,23% της Algosystems S.A., ενδυναμώνοντας το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών στον τομέα του Cybersecurity και της ICT υποστήριξης, τόσο για χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όσο και για επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Contemi (UK), ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο και διευρύνοντας τις δυνατότητές του στον τομέα του wealth management με εξειδίκευση στις ιδιαίτερες πρακτικές του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι ανωτέρω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για:

  • γεωγραφική επέκταση σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • ενίσχυση του product offering σε τομείς όπως το cybersecurity και το wealth management
  • αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της για οργανική ανάπτυξη και επιλεκτικές εξαγορές, με στόχο τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών αύξησης εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα έτη.

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