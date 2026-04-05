METLEN: οι ΑΠΕ “σώζουν” την Ευρώπη (προς το παρόν)

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει ένα κορυφαίο θέμα για την Ευρωπαϊκής Ένωση, αυτό της ενεργειακής της επάρκειας και ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μέχρι σήμερα μια πολιτική απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, θεωρώντας ότι οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και από άλλες πηγές θα κάλυπταν τις ανάγκες της. Έχοντας αυτή τη βεβαιότητα αδιαφορούσε για το αυξημένο κόστος του φυσικού αερίου από αυτές τις πηγές και επιβάρυνε πολύ την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αφού το ρωσικό αέριο κόστιζε πολύ λιγότερο.

Ο πόλεμος στο Ιράν κατέρριψε κάθε αίσθηση ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, αφού οι ροές φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου εμποδίζονται. Παράλληλα, η πολιτική Τραμπ ο οποίος έχει ανατρέψει όλους τους διπλωματικούς κανόνες και προκαλεί τριγμούς στη συμμαχία των ΗΠΑ με την Ευρώπη, θέτει σε αμφισβήτηση τη σταθερότητα της προμήθειας φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Καθώς οι προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που θα έλυναν άμεσα το πρόβλημα, δεν είναι ορατό αυτή τη στιγμή ότι θα επαναληφθούν λόγω πολέμου στην Ουκρανία, η ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και ασφαλώς πάρα πολύ ακριβή.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά οι ανεμογεννήτριες, τα υδροηλεκτρικά, αλλά και η πυρηνική ενέργεια, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Κορυφαία στην Ευρώπη στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι η Ισπανία η οποία έχει πετύχει ένα εξαιρετικό μείγμα φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να έχει και επάρκεια και χαμηλό σχετικά κόστος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της METLEN, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι πλέον αναγκαιότητα, όχι μόνο για τους περιβαλλοντικούς λόγους που επικαλείτο μέχρι σήμερα η Κομισιόν, αλλά κυρίως για λόγους ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας των ευρωπαϊκών χωρών.

Με παγκόσμια ισχύ 12 GW από ΑΠΕ, η METLEN είναι από τους κορυφαίους ευρωπαικούς παραγωγούς ενέργειας και συμβάλει καθοριστικά, όχι μόνο στην επάρκεια της Ελλάδας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή επάρκεια.

Ο καθοριστικός παράγοντας, σύμφωνα με πηγές της METLEN, για την χρησιμότητα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, είναι η διαθεσιμότητα της όταν οι φυσικές πηγές (ήλιος και αέρας) δεν αποδίδουν, πχ τη νύχτα τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν ρεύμα, ούτε οι ανεμογεννήτριες, όταν δεν φυσάει. Το κλειδί λοιπόν είναι η αποθήκευση της ενέργειας που παράγουν αυτές οι πηγές όταν οι συνθήκες είναι καλές, δηλαδή όταν έχει ηλιοφάνεια και αέρα. Και για αυτό η METLEN επενδύει σε εγκαταστάσεις μπαταριών αποθήκευσης της ενέργειας και διαθέτει σήμερα στη Θεσσαλία τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας της χώρας, προγραμματίζοντας περαιτέρω επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα.

Ο πόλεμος σε κάθε περίπτωση, παρόλο που βελτιώνει τα οικονομικά αποτελέσματα των παραγωγών ενέργειας μέσω ΑΠΕ, όπως της METLEN, προκαλεί σημαντικό πρόβλημα ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη και αποδεικνύει ότι η εξάρτηση της, είτε από το ρωσικό αέριο, είτε από το Αμερικανικό και το αέριο του Κόλπου, προκαλεί αβεβαιότητες ανάλογα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Και τη στιγμή αυτή δυστυχώς, λόγω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών εξελίξεων, καμία πηγή εισαγωγής φυσικού αερίου, δεν μπορεί να θεωρείται ασφαλής και αξιόπιστη. Η μόνη αξιόπιστη πηγή ενέργειας για την Ευρώπη σήμερα, είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές.

Όσο δε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία και για όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν, η κατάσταση δεν αναμένεται να ομαλοποιηθεί. Επιπλέον, αυτό που προβληματίζει είναι η αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα του Κατάρ αλλά και των άλλων χωρών του Κόλπου να συνεχίσουν να προμηθεύουν με ενέργεια την Ευρώπη, ακόμη κι αν λήξει ο πόλεμος. Και αυτό διότι δεν είναι ακόμη γνωστό το μέγεθος των ζημιών που έχουν προκληθεί από τους βομβαρδισμούς στις ενεργειακές υποδομές αυτών των χωρών. Είναι βέβαιο ότι οι καταστροφές αυτών των υποδομών είναι μεγάλες, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο μεγάλες, αλλά σίγουρα θα απαιτήσουν χρόνια για να αποκατασταθούν και πολλά δισ δολάρια επενδύσεων για να επανέλθουν στην προ του πολέμου παραγωγική τους δυνατότητα, όπως τεκμηρίωσε προχθές και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.