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Μακέδος: Το ΤΜΕΔΕ Portfolio συνιστά ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των συναλλαγών των μελών μας
Επιχειρήσεις
15:35 - 20 Απρ 2026

Μακέδος: Το ΤΜΕΔΕ Portfolio συνιστά ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των συναλλαγών των μελών μας

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ψηφιακή γενιά υπηρεσιών ΤΜΕΔΕ Portfolio

Η νέα εποχή ΤΜΕΔΕ Portfolio είναι εδώ. Από σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου, οι ψηφιακές υπηρεσίες επανήλθαν πλήρως αναβαθμισμένες, σηματοδοτώντας ένα ποιοτικό άλμα στη λειτουργία του Οργανισμού. Τα μέλη - πιστούχοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ενιαίο, ψηφιακό περιβάλλον, που ενισχύει την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια σε κάθε συναλλαγή.

Πρόκειται για μία ουσιαστική και συνεχώς εξελισσόμενη εμπειρία, για άμεση εξυπηρέτηση, πλήρη εικόνα των συναλλαγών, 24 / 7 πρόσβαση σε υπηρεσίες, που σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες του σήμερα, αλλά και του αύριο. Το ΤΜΕΔΕ περνά δυναμικά σε νέα ψηφιακή γενιά υπηρεσιών, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των μελών και θέτουν νέα πρότυπα λειτουργίας των συναλλαγών.

H νέα γενιά υπηρεσιών ΤΜΕΔΕ Portfolio, μέσω του καινοτόμου ψηφιακού portal παρέχει:

- Ψηφιακά προσανατολισμένη προσέγγιση (Digital First)

- Ενίσχυση της ασφάλειας, της διαφάνειας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών

- Ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη ροή εργασιών (End-tο-End)

- Έγκαιρη και προσωποποιημένη ενημέρωση για την πορεία και το στάδιο των αιτημάτων

- Ενίσχυση της διαφάνειας και της πλήρους ιχνηλασιμότητας όλων των ενεργειών

- Ενοποιημένη διαχείριση και απεικόνιση του κύκλου ζωής των εγγυητικών επιστολών

- Ενδυνάμωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης

- Εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, σχολιάζοντας την έναρξη της λειτουργίας της νέας γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών δήλωσε: «Το ΤΜΕΔΕ Portfolio συνιστά ποιοτικό άλμα παραγωγικότητας και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των συναλλαγών των πιστούχων. Δημιουργήσαμε ένα ακούραστο «ψηφιακό συνεργάτη», που θα είναι αρωγός των μηχανικών σε κάθε στιγμή. Ευχαριστώ θερμά όλα τα στελέχη του ΤΜΕΔΕ, καθώς και τους τεχνικούς μας συνεργάτες, για τις άοκνες προσπάθειές τους και τους συγχαίρω για το άψογο αποτέλεσμα. Το ΤΜΕΔΕ Portfolio επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση, για συνεχή εκσυγχρονισμό, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως βασικό εργαλείο, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τα μέλη μας.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: www.tmede.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 15:57
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