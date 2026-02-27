ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΤΜΕΔΕ
Οικονομία
12:35 - 27 Φεβ 2026

Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΤΜΕΔΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπεγράφη η ανανέωση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με στόχο τη συνέχιση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ»έως τις 31/12/2026, το οποίο έχει ήδη τύχει εξαιρετικά θετικής ανταπόκρισης από τον τεχνικό και κατασκευαστικό-μελετητικό κλάδο.

Η ανανέωση της λειτουργίας του εργαλείου έως το τέλος του 2026 εντάσσεται στη στρατηγική των δύο φορέων για τη διαρκή ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότησημε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, τη στήριξη των τεχνικών επαγγελμάτων και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας, ιδίως σε μία περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών στον τομέα των υποδομών, της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, αποτελεί την πρώτη σύμπραξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με ιδιωτικό φορέα και έχει καθιερωθεί ως σημαντικό εργαλείο-μοντέλο στήριξης της επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Υπενθυμίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

  • Συνολικός προϋπολογισμός:95 εκ. ευρώ
  • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως000 ευρώ
  • Εγγύηση 80% του κεφαλαίου του δανείου από την ΕΑΤ
  • Διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως 5 έτη
  • Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων (20% του δανείου)
  • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση
  • Απλοποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο χωρίς υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών

Το Πρόγραμμα διατίθεται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου με αφορμή την υπογραφή της νέας συμφωνίας, δήλωσε:

«Η ανανέωση της συμφωνίας επιβεβαιώνει την επιτυχία ενός στοχευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο, παρέχοντας εργαλεία που ενισχύουν τη ρευστότητα, διευκολύνουν τις επενδύσεις και συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνοντας μέρος του πιστωτικού κινδύνουκαι διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης για τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου».

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, τόνισε:

«Η επέκταση της επιλεξιμότητας του προγράμματος, έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, διασφαλίζει στον τεχνικό κόσμο την πρόσβαση σε ελκυστική χρηματοδότηση, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον επιταχυνόμενο ρυθμό υλοποίησης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και στις απαιτήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Το ΤΜΕΔΕ στηρίζει έμπρακτα επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τις ανάγκες της αγοράς. Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΑΤ, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, για την άψογη συνεργασία, χάρη στην οποία έχουν διημιουργείσύγχρονα εγγυοδοτικά προϊόντα,με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και τα οποία έχουν αγκαλιάσει οι επαγγελματίες του κλάδου.»

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία ΕΑΤ και ΤΜΕΔΕ, συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των τεχνικών επιχειρήσεων που αποτελούν σημαντικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 12:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,7% στο δείκτη τιμών παραγωγής στη βιομηχανία τον Ιανουάριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,7% στο δείκτη τιμών παραγωγής στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 18,4% των τροχαίων που προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμό τον Δεκέμβριο
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 18,4% των τροχαίων που προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμό τον Δεκέμβριο

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Μακέδος: Το ΤΜΕΔΕ Portfolio συνιστά ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των συναλλαγών των μελών μας
Επιχειρήσεις

Μακέδος: Το ΤΜΕΔΕ Portfolio συνιστά ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των συναλλαγών των μελών μας

Νέα διοικούσα επιτροπή στο ΤΜΕΔΕ - Μακέδος: Συνεχίζουμε με συνέπεια και αξιοπιστία
Επιχειρήσεις

Νέα διοικούσα επιτροπή στο ΤΜΕΔΕ - Μακέδος: Συνεχίζουμε με συνέπεια και αξιοπιστία

Αγροτικό ΤΕΠΙΧ: Χρηματοδοτικό «όπλο» για τη νέα γενιά της γεωργίας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγροτικό ΤΕΠΙΧ: Χρηματοδοτικό «όπλο» για τη νέα γενιά της γεωργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
04/06/2026 - 13:47

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 13:41

ΟΗΕ: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας η Γερμανία – Αυστρία και Πορτογαλία κέρδισαν τις ευρωπαϊκές έδρες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:25

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Πολιτική
04/06/2026 - 13:24

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε Fact checking στην πολιτική και τέλος στα τρολς του διαδικτύου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:24

ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:20

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 13:17

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος

Τεχνολογία
04/06/2026 - 13:09

Αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας

Ακίνητα
04/06/2026 - 13:08

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:55

Η ελίτ της Ρωσίας... απομακρύνεται από τον πόλεμο, ο Πούτιν δεν φαίνεται να νοιάζεται

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:53

Μπρατάκος: Μεγάλο εθνικό στοίχημα η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:49

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου - Ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης στο σημείο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:56

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Τεχνολογία
04/06/2026 - 12:39

ESET: Συνάπτει στρατηγική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, μαζί με άλλες κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Νομίσματα
04/06/2026 - 12:32

Οι «σιδερένιοι» κάτοχοι Bitcoin λυγίζουν: Σήμα ότι η αγορά πλησιάζει στον πάτο;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:31

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/06/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:22

Παπακωνσταντίνου (Ideal): 24-26 Ιουνίου η εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο – «Σκανάρεται» η επόμενη εξαγορά

Οικονομία
04/06/2026 - 12:15

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,7% ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών το πρώτο τρίμηνο του 2026

Οικονομία
04/06/2026 - 12:13

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ανάκαμψη στο χονδρικό εμπόριο τον Μάρτιο μετά τις απώλειες του διμήνου

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:13

Συνεργασία EY Ελλάδος και ΠΜΣ στη «Διοίκηση Έργων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πολιτική
04/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Στουμπ: Η ΕΕ να φτάσει τα 40 μέλη – Να εξεταστεί ένταξη Τουρκίας και Καναδά

Ακίνητα
04/06/2026 - 11:50

«Ανακαινίζω»: Επιδότηση έως €36.000 για κλειστές κατοικίες - Θέμα ημερών η λειτουργία της πλατφόρμας

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 11:35

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 11:35

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:26

Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας Ελλάδας – Νοτίου Αφρικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 11:16

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:13

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ