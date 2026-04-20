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Γεωργία Καλτσή στο Game On: Το ατύχημα, ο ρόλος της ως εκπαιδεύτριας ατόμων με αναπηρία και η εμπειρία της τηλεόρασης
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:05 - 20 Απρ 2026

Γεωργία Καλτσή στο Game On: Το ατύχημα, ο ρόλος της ως εκπαιδεύτριας ατόμων με αναπηρία και η εμπειρία της τηλεόρασης

Reporter.gr Newsroom
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Στα 21 της χρόνια ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα άλλαξε ριζικά τη ζωή της. Όχι όμως και τον τρόπο που επιλέγει να τη ζει. Η Γεωργία Καλτσή έχει μετατρέψει την προσωπική της εμπειρία σε εργαλείο ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και δράσης για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα.

Φιλοξενούμενη στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On, με χορηγό την Allwyn, η αθλήτρια ξιφασκίας και μπάσκετ μιλά στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για την περίοδο μετά το ατύχημα, τη σημασία της οικογένειας και των φίλων της, αλλά και τη συνειδητή επιλογή να κρατήσει τα θετικά και να προχωρήσει μπροστά.

Παράλληλα, περιγράφει τη σχέση της με τον αθλητισμό, σχολιάζει την εμπειρία της στην τηλεόραση και θέτει τον προσωπικό της στόχο για το μέλλον.

Πώς είναι η καθημερινότητα με το αμαξίδιο; Πώς μαθαίνει ένα άτομο με αναπηρία να ζει αυτόνομα στην Ελλάδα και πώς έχει συμβάλει η ίδια, μέσα από τον ρόλο που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια ως εκπαιδεύτρια, στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού που υπήρχε στην Ελλάδα;

Οι απαντήσεις από τη Γεωργία Καλτσή στο νέο επεισόδιο του vidcast “Game On”:

{youtube.com/watch?is=EA1ldm3zq_QtBkL2&v=-ShGsjwgkUo&feature=youtu.be}

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 15:09
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