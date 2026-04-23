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Παπακωνσταντίνου (IDEAL Holdings): Ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις η Ελλάδα
Επιχειρήσεις
23:00 - 23 Απρ 2026

Παπακωνσταντίνου (IDEAL Holdings): Ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Το μήνυμα ότι οι επενδύσεις δεν πρόκειται να ανακοπούν, καθώς οι ευκαιρίες παραμένουν διαχρονικά παρούσες, έστειλε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22-25 Απριλίου.

Ωστόσο, επισήμανε ότι το σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη τη λήψη αποφάσεων, εκτιμώντας ότι η κατάσταση αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το προσεχές εξάμηνο. Όπως ανέφερε, ανεξάρτητα από το αν θα βρεθεί άμεση λύση στην κρίση της Μέσης Ανατολής, η τιμή του πετρελαίου δεν θα επανέλθει στα 60 δολάρια το βαρέλι. Το νέο αυτό περιβάλλον θα επηρεάσει την Ευρώπη και κατ’ επέκταση την Ελλάδα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαρκή εγρήγορση και προσαρμοστικότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Φιλιππίδη, Δημοσιογράφου SKAI TV και Αρθρογράφου στην εφημερίδα Καθημερινή, σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα, ο κ. Παπακωνσταντίνου απάντησε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον ελκυστικό προορισμό, καθώς έχει αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα και έχει περάσει από δομικές αλλαγές. «Άλλη η Ελλάδα του 2015, του 2019 και του 2026. Έχουν έρθει επενδυτές, όχι μεγάλοι στρατηγικοί επενδυτές. Οι περισσότεροι είναι ή επενδυτικά κεφάλαια ή κάποιοι αγόρασαν ελληνικά assets που είχαν παρουσία στο εξωτερικό», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του, ότι η χώρα θα παραμείνει ελκυστική για επενδύσεις όσο υπάρχει πολιτική σταθερότητα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχει ληφθεί από την κυβέρνηση και το θετικό κλίμα που υπάρχει. Όπως δήλωσε, υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο κεφάλαια που ζητούν αποδόσεις. Παράλληλα, εντόπισε ως βασική πρόκληση για την ελληνική οικονομία το μέγεθος των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι οι μικρές εταιρείες πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. «Αν θέλουμε να μεγαλώσει η οικονομία, πρέπει οι εταιρείες να έχουν εξωστρέφεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας της Ideal Holdings, ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι εταιρεία επενδύει σε μεγάλες εταιρείες με πλειοψηφία, προσπαθώντας να επενδύσει τουλάχιστον σε τριψήφιο νούμερο, έχοντας ως βασικό μοντέλο το «buy, build and grow».

«Κοιτάμε τις ελληνικές εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να βγουν στο εξωτερικό», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία εξόδου έχει καταστεί πιο σύνθετη, με τον επενδυτικό ορίζοντα να διαμορφώνεται σε βάθος πενταετίας έως επταετίας. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην Ελλάδα, να βάζουμε κεφάλαια και να επενδύουμε», δήλωσε στο τέλος, σημειώνοντας ότι η χώρα μας διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί στοιχείο του «DNA» του Έλληνα.

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