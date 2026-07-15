Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

Το διαφορετικό μοντέλο εκπαιδευτικής πολιτικής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, με σαφή ιδεολογική κατεύθυνση, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, παρουσίασε σήμερα (15/7) ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας την εκδήλωση για την Παιδεία.

«Για εμάς, η Παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό, κοινωνικό δικαίωμα, θεσμό της Δημοκρατίας και τον σημαντικότερο μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας. Γιατί πρόοδος σημαίνει να προχωρούν οι πολλοί. Γι' αυτό καταθέτουμε ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την Παιδεία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ως αποτύπωμα τη μειωμένη δημόσια επένδυση στην εκπαίδευση, τη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, τον διοικητικό συγκεντρωτισμό, τη συνεχή νομοθετική αστάθεια και την ενίσχυση ιδιωτικών επιλογών για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να τις ακολουθήσουν.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια «βαθιά συντηρητική πολιτική», η οποία αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως αγορά υπηρεσιών, το σχολείο ως μηχανισμό συμμόρφωσης και τον μαθητή ως πελάτη ενός εκπαιδευτικού συστήματος πολλών ταχυτήτων.

«Εμείς απαντάμε διαφορετικά. Η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό, μοχλός ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, θεμέλιο της Δημοκρατίας και βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα. Η σύγκρουση που έχουμε μπροστά μας δεν αφορά απλώς διαφορετικούς νόμους ή επιμέρους μέτρα. Αφορά δύο διαφορετικές πορείες για τη χώρα», επισήμανε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι οι αυξανόμενες εκπαιδευτικές και ψηφιακές ανισότητες υπονομεύουν την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στερείται ολοκληρωμένου σχεδίου για την εκπαίδευση.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε από την πρώτη στιγμή ασκήσει κριτική στις κυβερνητικές επιλογές. «Τι μας απάντησαν; Ότι είμαστε με τους μπαχαλάκηδες. Τι αποδείχθηκε στην πράξη; Ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία αποτελεί ένα μεγαλοπρεπές και πανάκριβο φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε ιδρύματα διεθνούς κύρους, αλλά τελικά προχώρησε, όπως είπε, στην «πανεπιστημιοποίηση» των κολλεγίων.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την εκπαίδευση

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για ένα ισχυρό, σύγχρονο και εξωστρεφές δημόσιο πανεπιστήμιο, με ενιαίο εθνικό πλαίσιο για το σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης, αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, κοινές προδιαγραφές ποιότητας, ουσιαστική αξιολόγηση και πραγματικές εγγυήσεις για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα κάθε εκπαιδευτικής δομής.

«Η χώρα χρειάζεται σοβαρό ακαδημαϊκό σχεδιασμό και όχι μια άναρχη αγορά τίτλων», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την αναβάθμιση του ρόλου τους μέσα από μια καθολική και ουσιαστική διαδικασία αξιολόγησης, με ανατροφοδότηση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε επίσης αποσπασματική την κυβερνητική αντιμετώπιση της σχολικής βίας, ενώ έκανε λόγο για πλήγμα στην αξιοπιστία της εκπαιδευτικής πολιτικής με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή υπηρεσιακή αστοχία. Θίγει την ισονομία των υποψηφίων. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει με σαφήνεια πώς προέκυψε το λάθος, με ποια κριτήρια ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση βαθμολόγησης, ποιοι είχαν την ευθύνη και ποιες εγγυήσεις υπάρχουν ότι δεν επηρεάστηκε η ισότιμη κατάταξη των υποψηφίων», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι η ισχυρή δημόσια Παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, περιορισμό των ανισοτήτων και διεύρυνση των ευκαιριών για όλους.

«Για το ΠΑΣΟΚ, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Σημαίνει λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Και όλοι μαζί, με σχέδιο και αξιοπιστία, θα χτίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε και αγαπάμε», κατέληξε.