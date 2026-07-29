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ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου
Πολιτική
15:37 - 29 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Reporter.gr Newsroom
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Πριν από λίγες ημέρες με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ, αναδείχθηκαν συγκεκριμένες και σοβαρές αναφορές στο νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου που αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις ασύμβατες με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν σε κοινή τους ανακοίνωση ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ο Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας του Τομέα Παιδείας:

«Η προσεκτική μελέτη του ίδιου του εγχειριδίου επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μία ατυχή φράση ή μία μεμονωμένη ενότητα.

Στο κεφάλαιο για τη βία κατά των γυναικών, οι γυναίκες εντάσσονται στους «αδύναμους», ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις «κακοτοπιές». Η πρόληψη της έμφυλης βίας μετατοπίζεται έτσι επικίνδυνα προς τη συμπεριφορά του πιθανού θύματος, αντί να οικοδομείται πάνω στην ισότητα, τη συναίνεση, τον σεβασμό, την ευθύνη του δράστη και την εκπαίδευση όλων των παιδιών απέναντι στη βία.

Ο άνδρας συνδέεται με τις βαριές και τεχνικές εργασίες, η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό, ενώ τα παιδιά καλούνται να προσανατολίζονται «ανάλογα με τους ρόλους του φύλου τους»: το αγόρι «να μαστορεύει» και το κορίτσι «να μαγειρεύει».

Αυτές οι διατυπώσεις αποκαλύπτουν ένα ευρύτερο πρόβλημα επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης του εγχειριδίου.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς ένα σχολικό βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο πέρασε από τις διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης και έγκρισης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής; Ποια κριτήρια εφαρμόστηκαν; Ποιος έλεγξε τη συμβατότητά του με τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και τις αρχές της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή είναι το μάθημα μέσα από το οποίο το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημοκρατική συνείδηση, την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Το περιεχόμενό του συγκεκριμένου βιβλίου δεν υπηρετεί αυτόν τον στόχο.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την απόσυρση του συγκεκριμένου βιβλίου από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και την έναρξη νέας, ουσιαστικής διαδικασίας επιστημονικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Το σχολείο οφείλει να ανοίγει ορίζοντες στα παιδιά, όχι να αναπαράγει στερεότυπα που η ίδια η κοινωνία αγωνίζεται να ξεπεράσει».

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