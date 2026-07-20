ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Από σήμερα (20/7) ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και αφορά τρεις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ειδικοτήτων του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α' τάξη έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Για την ειδικότητα του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) σε επίπεδο Β2, η οποία αποδεικνύεται με επίσημο τίτλο.

Οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας λειτουργούν σε επτά πόλεις της χώρας, συγκεκριμένα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, το Ηράκλειο, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα και τη Ρόδο, εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στις σχολικές εγκαταστάσεις με την πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, δίνοντας στους μαθητευόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τόσο τις απαραίτητες γνώσεις όσο και ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις σχολές πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου πραγματοποιείται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Η πρακτική διεξάγεται σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, με πλήρες ωράριο οκτώ ωρών ημερησίως και πενθήμερη εργασία.

Κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες αμείβονται με ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στο 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη. Με τα σημερινά δεδομένα, η ημερήσια αμοιβή ανέρχεται στα 39,04 ευρώ.

Για το σχολικό έτος 2026-2027 οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανά σχολή είναι οι εξής:

Στις ΠΕΠΑΣ Καλαμακίου, Ηρακλείου Κρήτης και Ρόδου θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Στις ΠΕΠΑΣ Μυτιλήνης και Πάτρας θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Στην ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει η ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Στην ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας θα προσφέρεται επίσης η ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας πραγματοποιούν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, παρακολουθούν μαθήματα σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, λαμβάνοντας δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Επιπλέον, η εκπαίδευση παρέχεται από έμπειρο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ οι μαθητευόμενοι που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις δικαιούνται μηνιαίο επίδομα στέγασης ύψους 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση σπουδαστικής άδειας έως και 30 ημερών με αποδοχές.