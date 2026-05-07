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UNIC Athens: Χρηματοδότηση από τη Eurobank και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία κτιρίου υψηλών προδιαγραφών
Επιχειρήσεις
11:34 - 07 Μάι 2026

UNIC Athens: Χρηματοδότηση από τη Eurobank και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία κτιρίου υψηλών προδιαγραφών

Reporter.gr Newsroom
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Η λειτουργία του UNIC Athens, της ακαδημαϊκής μονάδας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, σηματοδοτεί την έναρξη του πρώτου μη κρατικού πανεπιστημίου στη χώρα, στο πλαίσιο του νέου θεσμικού περιβάλλοντος, σε κτίριο υψηλών προδιαγραφών, με τη χρηματοδοτική στήριξη της Eurobank και δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στις 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του UNIC Athens, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής βάσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο Ελληνικό, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Αντώνη Πολεμίτη, του Ανώτατου Οικονομικού Διευθυντή, κ. Χρήστου Βλάχου, και του Προέδρου του UNIC Athens, Καθηγητή Παναγιώτη Σκανδαλάκη. Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ η Eurobank εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή, κ. Σπύρο Βενετσιάνο.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης κάλυψε την αγορά του ακινήτου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης από τη Eurobank, καθώς και το σύνολο των εργασιών εκσυγχρονισμού και τεχνικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, οι οποίες εντάχθηκαν στο πλαίσιο του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συνολική επένδυση για την ανάπτυξη του έργου ξεπερνά τα €65 εκατ.. Το έργο στοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου λειτουργικής επάρκειας του ακινήτου και στη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης ακαδημαϊκής μονάδας σε κτίριο-πρότυπο λειτουργικής και περιβαλλοντικής απόδοσης.

Το UNIC Athens αποτελεί επένδυση που υλοποιείται με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Hellenic Healthcare Group. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας λειτουργεί στην Ελλάδα, έχοντας λάβει επίσημη πιστοποίηση για προγράμματα σπουδών του από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Η επένδυση για τον εκσυγχρονισμό και την τεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντάσσεται στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε €20,27 εκατ., εκ των οποίων περίπου €18,73 εκατ. αποτελούν επιλέξιμη επένδυση για την αναβάθμιση του κτιρίου. Η χρηματοδότηση καλύφθηκε κατά 40% από δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά 40% μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης από τη Eurobank και κατά 20% μέσω ίδιας συμμετοχής της εταιρείας «Fastforward A.E.», μέσω της οποίας χρηματοδοτείται και υλοποιείται η κτιριακή επένδυση. Σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δράσεις που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση, όπως η υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στις κτιριακές και μηχανολογικές υποδομές, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Το κτίριο αναμένεται να πιστοποιηθεί κατά LEED Gold, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με σύγχρονα πρότυπα περιβαλλοντικής απόδοσης.

Με αφορμή την επένδυση στο UNIC Athens, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, δήλωσε: «Η χρηματοδότηση του UNIC Athens αποτελεί επένδυση με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Στη Eurobank στηρίζουμε έργα που ενισχύουν την παραγωγική δυναμική της οικονομίας, δημιουργούν σύγχρονες υποδομές γνώσης και ενσωματώνουν τις αρχές της πράσινης μετάβασης. Μέσα από τη συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμβάλλουμε στην προώθηση επενδύσεων που ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και δημιουργούν διατηρήσιμη αξία.

Η επένδυση στο UNIC Athens ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ως δυναμικού τομέα της οικονομίας, ενισχύοντας την προσέλκυση ακαδημαϊκής παρουσίας και φοιτητών από το εξωτερικό, με ουσιαστική συμβολή στην οικονομία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.».

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