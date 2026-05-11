ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:53 - 11 Μάι 2026

Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank και ο Όμιλος Κτίστωρ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ισχύος 1 έως 10 MW, τα οποία θα συνδέονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρωτοβουλία αφορά έργα τα οποία αναμένεται να συμμετάσχουν στην ελεύθερη αγορά ενέργειας, σε ένα περιβάλλον όπου διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της συγκεκριμένης κατηγορίας επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία των δύο πλευρών στοχεύει στην παροχή λύσεων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες στα επιμέρους στάδια υλοποίησης των έργων.

Τα έργα αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο ευέλικτο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα. Καθώς αυξάνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών, η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, προκειμένου να υποστηρίζεται η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και η αποδοτική αξιοποίηση της παραγόμενης ισχύος.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο μέρη συμβάλλουν, το καθένα από την πλευρά του, στην υποστήριξη των επιμέρους αναγκών των επενδυτών:

  • Ο Όμιλος Κτίστωρ παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση και λειτουργία των έργων, όπως ενδεικτικά κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, τεχνολογική υποστήριξη (EMS/SCADA) και εκπροσώπηση στην αγορά ενέργειας.
  • Η Eurobank παρέχει χρηματοδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των έργων, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, εγκρίσεων και κριτηρίων της Τράπεζας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μικρής και μεσαίας κλίμακας, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και να ενισχύσουν τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Retail & Digital Banking της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, σημείωσε: «Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύουμε την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης ενέργειας μικρότερης κλίμακας, παρέχοντας στους επενδυτές πρόσβαση σε χρηματοδότηση και, σε συνεργασία με τον Όμιλο Κτίστωρ, σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην επιτάχυνση επενδύσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και το ESG αποτύπωμα.».

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου Κτίστωρ, κ. Γιώργος Τσικαλάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Eurobank εντάσσεται στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασικό πυλώνα για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο, καθώς ενισχύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και περιορίζουν τις απώλειες.».

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ώριμου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χανταϊός – Ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν»: Πλήρως ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου
Ειδήσεις

Χανταϊός – Ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν»: Πλήρως ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

«Νευρικότητα» στις ευρωαγορές λόγω του νέου αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

«Νευρικότητα» στις ευρωαγορές λόγω του νέου αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Premia: Αύξηση εσόδων 35% στο α’ τρίμηνο – Επενδυτικό πλάνο και προοπτικές για το 2026
Επιχειρήσεις

Premia: Αύξηση εσόδων 35% στο α’ τρίμηνο – Επενδυτικό πλάνο και προοπτικές για το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά
Οικονομία

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας
Οικονομία

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ