Eurobank: Πάνω από μισό δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις σε Ρόδο και Κω για την περίοδο 2023-2028
09:58 - 14 Μάι 2026

Eurobank: Πάνω από μισό δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις σε Ρόδο και Κω για την περίοδο 2023-2028

Reporter.gr Newsroom
Η Eurobank, με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και της ανθεκτικότητας του ελληνικού τουρισμού, πραγματοποιεί περιοδεία σε Ρόδο και Κω, η οποία ξεκίνησε στις 13 και ολοκληρώνεται στις 14 Μαΐου 2026.        

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας για τη στήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση σε δυναμικές περιφερειακές αγορές, όπως η Ρόδος και η Κως, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία της στην ελληνική περιφέρεια και τη συνεχή επαφή με πελάτες και φορείς, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους και την ενίσχυση της συνεργασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, συνοδευόμενος από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, κ.κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, Ιάκωβο Γιαννακλή και Σταύρο Ιωάννου, καθώς και από κλιμάκιο ανώτερων στελεχών της Τράπεζας, έχει διαδοχικές συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και εξειδικευμένες υπηρεσίες, η Eurobank συμβάλλει ενεργά στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της περιοδείας πραγματοποιούνται συναντήσεις και με το προσωπικό της Τράπεζας στα δύο νησιά, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων ως βασικού πυλώνα υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου.

Επένδυση με προοπτική στον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες

Η Eurobank προγραμματίζει συνολικές χρηματοδοτήσεις άνω των €580 εκατ. στη Ρόδο και την Κω για την περίοδο 2023-2028, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεων στις τοπικές αγορές. Ήδη, από το 2023 έως και το τέλος του 2025, έχουν εκταμιευθεί περισσότερα από €335 εκατ., ενώ η Τράπεζα διαθέτει σημαντικό αριθμό αιτημάτων χρηματοδότησης για την επόμενη τριετία. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εστιάζουν σε κλάδους όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία, το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η μεταποίηση, οι κατασκευές και τα ακίνητα, συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο και εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού ως βασικού αναπτυξιακού πυλώνα για την εθνική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα υλοποιεί για 16η διαδοχική χρονιά το Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός, μέσω του οποίου έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού οικοσυστήματος, με ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης και ρευστότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κλάδου.

Παράλληλα, η Eurobank στέκεται διαχρονικά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, υλοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ενδεικτικά, στη Ρόδο, μετά τις πυρκαγιές του 2023, προχώρησε στην υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής. Επιπλέον, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αναπτύσσει δράσεις που στηρίζουν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια, ενισχύοντας τις προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες και τους νέους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και διεθνών αβεβαιοτήτων, ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει διαχρονικά την ανθεκτικότητά του, με προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κως να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Eurobank βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή, αποτελώντας αξιόπιστο εταίρο βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις. Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενισχύουμε ενεργά επενδύσεις που δημιουργούν αξία και προοπτικές, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου για τη χώρα.».

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Eurobank διοργάνωσε την Τετάρτη 13 Μαΐου εκδήλωση στη Ρόδο με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, με θέμα «Ο ελληνικός τουρισμός μπροστά σε νέα δεδομένα: γεωπολιτικές εξελίξεις, κίνδυνοι, ευκαιρίες και προοπτικές». Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, κ. Φ. Καραβία και συζήτηση με τη συμμετοχή του κ. Hλία Κικίλια, Γενικού Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ και του Δρ. Τάσου Αναστασάτου, Επικεφαλής Οικονομολόγου του Ομίλου Eurobank, με συντονιστή τον δημοσιογράφο, κ. Φοίβο Καρζή.

Με συνεπή στρατηγική και μακροπρόθεσμο όραμα, η Eurobank στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό τουρισμό, λειτουργώντας ως καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού περιφερειακού οικονομικού μοντέλου

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 09:58
