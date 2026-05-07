Βάντεφουλ: «Μεγάλη παρεξήγηση» η ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Τραμπ - Μερτς

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, υποβάθμισε τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού ηγέτη Φρίντριχ Μερτς, δηλώνοντας ότι επρόκειτο «δυστυχώς για μια μεγάλη παρεξήγηση». Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του σήμερα (7/5) στο Bloomberg, ο κορυφαίος διπλωμάτης της Γερμανίας δήλωσε ότι η χώρα του στηρίζει τον στόχο των ΗΠΑ να διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τα σχόλια του Μερτς την περασμένη εβδομάδα σε σχολείο, ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «ταπεινώνονταν» από το Ιράν, προκάλεσαν επίπληξη από τον Τραμπ. Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, ένα μέτρο που θα έπληττε σοβαρά τους Γερμανούς εξαγωγείς αυτοκινήτων. Το Βερολίνο βρίσκεται «σε στενή επαφή» με την αμερικανική κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, δήλωσε ο ίδιος. Αυτό συμβαίνει ενώ οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας για μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που καθυστερεί εδώ και καιρό, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αντιδράσεων από την αμερικανική πλευρά. Ο Βάντεφουλ μιλούσε μία ημέρα αφότου κάλεσε σε θεμελιώδη μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της αρχής της ομοφωνίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, η οποία απαιτεί τη συμφωνία και των 27 κρατών-μελών. «Όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, η αρχή της ομοφωνίας μπορεί να μας θέσει σε υπαρξιακό κίνδυνο», δήλωσε σε ομιλία του. «Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου — το βλέπουμε καθημερινά στην Ουκρανία». Η συζήτηση για την εγκατάλειψη της ομοφωνίας και τη μετάβαση σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς οι Βρυξέλλες επανεξετάζουν τα 16 χρόνια διακυβέρνησης του Viktor Orban (Βίκτορ Όρμπαν) στην Ουγγαρία. Ο Όρμπαν, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποίησε το δικαίωμα βέτο της χώρας του για να μπλοκάρει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα όσα αφορούν την Ουκρανία. Ο Βάντεφουλ υποστήριξε επίσης ότι τα ζητήματα κράτους δικαίου θα πρέπει να συνδέονται με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS).

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του σήμερα (7/5) στο Bloomberg, ο κορυφαίος διπλωμάτης της Γερμανίας δήλωσε ότι η χώρα του στηρίζει τον στόχο των ΗΠΑ να διασφαλίσουν πως το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Υπενθυμίζεται ότι τα σχόλια του Μερτς την περασμένη εβδομάδα σε σχολείο, ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «ταπεινώνονταν» από το Ιράν, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, ένα μέτρο που θα έπληττε σοβαρά τους Γερμανούς εξαγωγείς αυτοκινήτων. Το Βερολίνο βρίσκεται «σε στενή επαφή» με την αμερικανική κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, δήλωσε ο ίδιος. Αυτό συμβαίνει ενώ οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας για μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που καθυστερεί εδώ και καιρό, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αντιδράσεων από την αμερικανική πλευρά. Η ομιλία του Βάντεφουλ έρχεται μία ημέρα αφότου κάλεσε σε θεμελιώδη μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της αρχής της ομοφωνίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, η οποία απαιτεί τη συμφωνία και των 27 κρατών-μελών. «Όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, η αρχή της ομοφωνίας μπορεί να μας θέσει σε υπαρξιακό κίνδυνο», δήλωσε σε ομιλία του. «Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου - το βλέπουμε καθημερινά στην Ουκρανία». Η συζήτηση για την εγκατάλειψη της ομοφωνίας και τη μετάβαση σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς οι Βρυξέλλες επανεξετάζουν τα 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Ο Όρμπαν, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποίησε το δικαίωμα βέτο της χώρας του για να μπλοκάρει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα όσα αφορούσαν την Ουκρανία. Ο Βάντεφουλ υποστήριξε επίσης ότι τα ζητήματα κράτους δικαίου θα πρέπει να συνδέονται με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS).