Χρηματιστήριο: Ράλι 4Χ4 με ώθηση από Metlen και ΤΙΤΑΝ

Τα trading update 1ου τριμήνου σημαντικών εταιριών του FTSE καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ελληνικής αγοράς στη συνεδρίαση της Πέμπτης (7/5), με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2296-2320 μονάδων και να κλείνει τελικά (4η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση) στις 2305 +0,26% με ικανοποιητικό τζίρο στα 319 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στους κερδισμένους της ημέρας με βάση και τα μεγέθη τριμήνου συγκαταλέγονται τόσο η METLEN +1,8% σε υψηλό τριμήνου και κυρίως ο ΤΙΤΑΝ +2,7% με υπέρβαση των 51 ευρώ μετά από καιρό.

Αρχικά η MTLN ανακοίνωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων +37% στα 2 δις κυρίως εξαιτίας του κλάδου ενέργειας (+39%) και υποδομών/κατασκευών (+92%) και λιγότερο από τον μεταλλευτικό κλάδο (+3%) που ιστορικά είναι σε μεγάλο βαθμό hedgαρισμένος.

Ο ΤΙΤΑΝ από την πλευρά του σε αναλυτική ανακοίνωση παρουσίασε παρόμοιες πωλήσεις με τις περυσινές (636 εκ.) λόγω της πτώσης στις ΗΠΑ (-8%) αλλά αύξηση ebitda στα 138 εκ. (+12%) και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση καθαρών κερδών στα 64 εκ. (+46%). Βασικές αγορές που πριμοδότησαν τα αποτελέσματα ήταν το East Med +17% και Greece /W.Europe +14%, ενώ στο cc της διοίκησης που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα δόθηκε έμφαση στις 3 πρόσφατες εξαγορές (ΗΠΑ, Γαλλία, Τουρκία) τοι οποίες θα προσθέσουν στο ebitda +65 εκ./έτος όπως και στην βελτίωση του ebitda margin το 2026 στο 21,7% (από 19,2% το 2025).

H 3η κατά σειρά εισηγμένη που ανακοίνωσε trading update ήταν η ΕΕΕ -1,9% η οποία αρχικά πιέστηκε έως το -4,4% παρά τις βελτιωμένες πωλήσεις στα 2,7 δις (+12%) οι οποίες προήλθαν κυρίως από emerging (+15%) και developing (+10%) markets και λιγότερο από established (+7%). Ταυτόχρονα η διοίκηση του ομίλου έθεσε ως στόχο οργανική αύξηση εσόδων έτους μεταξύ 6-7% και κερδών 7-10% ενώ τονίστηκε ότι περίπου το 75% των βασικών commodities που χρησιμοποιεί είναι hedged.

Στην υπόλοιπη αγορά ξεχώρισε η OPTIMA +3.5%, BOCHGR +1,9%, ΒΙΟ +3,5% και η ΕΛΧΑ +1,1% ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισαν και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,6%, ΣΑΡ +0,7%, ΔΑΑ +2,6%.

Απώλειες για 8 συνολικά μετοχές του FTSE με τις μεγαλύτερες να καταγράφονται εκτός της ΕΕΕ σε ALWN -3,2%, ΟΤΕ -1,6%, ΑΚΤR -0,7% .

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM +0.05% με την ΛΑΒΙ +5% σε νέο πολυετές υψηλό, ΑΛΜΥ +2,3%, NOVAL +1,1%, ενώ υποχώρηση είχαμε σε DIMAND -3%, CREDIA -2,8%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,6%, ΟΛΠ -3,1%, ΚΡΙ -0,7%.

Στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση την καλύτερη εικόνα είχαμε στις εταιρίες πληροφορικής REALCONS +0.6%, QUALCO +0.5% και ΠΕΡΦ +0,9%.

Ήπιες μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου να είναι ξεκάθαρα risk on για τις μετοχές.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης