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Χρηματιστήριο: Ράλι 4Χ4 με ώθηση από Metlen και ΤΙΤΑΝ
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17:31 - 07 Μάι 2026

Χρηματιστήριο: Ράλι 4Χ4 με ώθηση από Metlen και ΤΙΤΑΝ

Reporter.gr Newsroom
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Τα trading update 1ου τριμήνου σημαντικών εταιριών του FTSE καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ελληνικής αγοράς στη συνεδρίαση της Πέμπτης (7/5), με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2296-2320 μονάδων και να κλείνει τελικά (4η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση) στις 2305 +0,26% με ικανοποιητικό τζίρο στα 319 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στους κερδισμένους της ημέρας με βάση και τα μεγέθη τριμήνου συγκαταλέγονται τόσο η METLEN +1,8% σε υψηλό τριμήνου και κυρίως ο ΤΙΤΑΝ +2,7% με υπέρβαση των 51 ευρώ μετά από καιρό.

Αρχικά η MTLN ανακοίνωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων +37% στα 2 δις κυρίως εξαιτίας του κλάδου ενέργειας (+39%) και υποδομών/κατασκευών (+92%) και λιγότερο από τον μεταλλευτικό κλάδο (+3%) που ιστορικά είναι σε μεγάλο βαθμό hedgαρισμένος.

Ο ΤΙΤΑΝ από την πλευρά του σε αναλυτική ανακοίνωση παρουσίασε παρόμοιες πωλήσεις με τις περυσινές (636 εκ.) λόγω της πτώσης στις ΗΠΑ (-8%) αλλά αύξηση ebitda στα 138 εκ. (+12%) και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση καθαρών κερδών στα 64 εκ. (+46%). Βασικές αγορές που πριμοδότησαν τα αποτελέσματα ήταν το East Med +17% και Greece /W.Europe +14%, ενώ στο cc της διοίκησης που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα δόθηκε έμφαση στις 3 πρόσφατες εξαγορές (ΗΠΑ, Γαλλία, Τουρκία) τοι οποίες θα προσθέσουν στο ebitda +65 εκ./έτος όπως και στην βελτίωση του ebitda margin το 2026 στο 21,7% (από 19,2% το 2025).

H 3η κατά σειρά εισηγμένη που ανακοίνωσε trading update ήταν η ΕΕΕ -1,9% η οποία αρχικά πιέστηκε έως το -4,4% παρά τις βελτιωμένες πωλήσεις στα 2,7 δις (+12%) οι οποίες προήλθαν κυρίως από emerging (+15%) και developing (+10%) markets και λιγότερο από established (+7%). Ταυτόχρονα η διοίκηση του ομίλου έθεσε ως στόχο οργανική αύξηση εσόδων έτους μεταξύ 6-7% και κερδών 7-10% ενώ τονίστηκε ότι περίπου το 75% των βασικών commodities που χρησιμοποιεί είναι hedged.

Στην υπόλοιπη αγορά ξεχώρισε η OPTIMA +3.5%, BOCHGR +1,9%, ΒΙΟ +3,5% και η ΕΛΧΑ +1,1% ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισαν και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,6%, ΣΑΡ +0,7%, ΔΑΑ +2,6%.

Απώλειες για 8 συνολικά μετοχές του FTSE με τις μεγαλύτερες να καταγράφονται εκτός της ΕΕΕ σε ALWN -3,2%, ΟΤΕ -1,6%, ΑΚΤR -0,7% .

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM +0.05% με την ΛΑΒΙ +5% σε νέο πολυετές υψηλό, ΑΛΜΥ +2,3%, NOVAL +1,1%, ενώ υποχώρηση είχαμε σε DIMAND -3%, CREDIA -2,8%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,6%, ΟΛΠ -3,1%, ΚΡΙ -0,7%.

Στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση την καλύτερη εικόνα είχαμε στις εταιρίες πληροφορικής REALCONS +0.6%, QUALCO +0.5% και ΠΕΡΦ +0,9%.

Ήπιες μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου να είναι ξεκάθαρα risk on για τις μετοχές.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 17:39
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