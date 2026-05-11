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Συμφωνία μεταβίβασης του 70% της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή» στην CrediaBank
Επιχειρήσεις
17:53 - 11 Μάι 2026

Συμφωνία μεταβίβασης του 70% της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή» στην CrediaBank

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» ( η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι οι μέτοχοί της υπέγραψαν σύμβαση μεταβίβασης για το 70% των μετοχών τους στην «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία». Η Συναλλαγή περιλαμβάνει και Δικαίωμα Προαιρετικής Αγοράς και Πώλησης (Call and Put Option) για την μεταβίβαση του υπόλοιπου 30% των μετοχών της Εταιρείας, τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και ένα επί πλέον ποσό (Earn Out) εφόσον εκπληρωθούν κάποιοι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί . Στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της «AssetWise Capital Management».

Τα μέρη επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή εντός του τρίτου τριμήνου του 2026 υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

H συναλλαγή αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης και εξέλιξης για την Εταιρεία και τους ανθρώπους της, καθώς θα της δώσει πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο ιδιωτών και επιχειρηματικών πελατών, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης, εξωστρέφειας και δημιουργίας νέων ευκαιριών. Με τη στρατηγική υποστήριξη της «CrediaBank ΑΕ» , η Εταιρεία θα εισέλθει στη νέα εποχή, παραμένοντας πιστή στις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας που την χαρακτηρίζουν και την έχουν καθιερώσει.

Ως Νομικός Σύμβουλος των πωλητών μετόχων της Εταιρείας ενήργησε η Δικηγορική Εταιρεία «Παντελάκης και Συνεργάτες» .

Η ανακοίνωση της Credia:

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ( «CrediaBank» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι υπέγραψε σύμβαση μεταβίβασης μετοχών με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (η «Εταιρεία» ή «Παντελάκης») για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70.0% στην Εταιρεία (η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή περιλαμβάνει και Δικαίωμα Προαιρετικής Αγοράς και Πώλησης (Call and Put Option) για την απόκτηση του υπόλοιπου 30.0% των μετοχών της Εταιρείας, τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ενώ δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Παντελάκης Α.Ε.Π.Ε.Υ. (50%) στην AssetWise Α.Ε. Το τίμημα της Συναλλαγής θα ανέλθει στα €8.75 εκατ. για το 70% των μετοχών και αναμένεται να έχει περιορισμένη επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας.

Τα μέρη επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή εντός του τρίτου τριμήνου του 2026 υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα και ηγετικά ονόματα στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Euronext Athens και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, και παράλληλα πρόσβαση στην Ελληνική αλλά και τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.

Η Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της CrediaBank για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις κεφαλαιαγορές, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, με σημαντικές προοπτικές ανόδου.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα με την υφιστάμενη διοικητική ομάδα, ενώ με τη στρατηγική υποστήριξη της Τράπεζας και την πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο ιδιωτών και εταιρικών πελατών, αναμένεται να διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση και να ενισχυθούν περαιτέρω οι προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Εταιρείας

Η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας, ενώ η Deloitte Business Solutions υποστήριξε την Τράπεζα στη διενέργεια ελέγχου και αξιολόγησης της Εταιρίας (confirmatory due diligence).

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