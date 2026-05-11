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Κατά €79.500 αυξήθηκαν τα εισοδήματα της Λατινοπούλου στο πόθεν έσχες του 2025
Πολιτική
13:05 - 11 Μάι 2026

Κατά €79.500 αυξήθηκαν τα εισοδήματα της Λατινοπούλου στο πόθεν έσχες του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Τα 82.496,89 ευρώ αγγίζουν τα εισοδήματα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, σύμφωνα με το «πόθεν έσχες» της για τη χρήση του 2024 που αναρτήθηκε τη Δευτέρα (11/5)· έσοδα πολλαπλάσια από εκείνα του προηγούμενου έτους.  

Πιο αναλυτικά, από τα 82.496,89 ευρώ, τα 59.370,69 ευρώ προέρχονται από μισθούς και αποζημιώσεις του Ευρωκοινοβουλίου, τα 18.900,89 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 4.225,31 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 86.294,46 ευρώ σε τέσσερις λογαριασμούς με τα περισσότερα να βρίσκονται σε δύο λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς (29.259,31 και 56.261,29 ευρώ), έναν στην Εθνική Τράπεζα (773,86 ευρώ), ενώ διαθέτει έναν ακόμη λογαριασμό στην Optima Bank με μηδενικό υπόλοιπο.

Το σύνολο των καταθέσεων προέρχεται από εισοδήματα του έτους, έναντι 4.760,15 ευρώ σε έναν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα πέρυσι.

Σύμφωνα με το «πόθεν έσχες» της δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, ενώ είναι δηλωμένο ένα ακίνητο στη Θεσσαλονίκη (61 τ.μ.) που προέκυψε από γονική παροχή.

Σημειώνεται πως στο «πόθεν έσχες» της προέδρου της Φωνής Λογικής για το προηγούμενο έτος (χρήση 2023), πριν δηλαδή την εκλογή της στην Ευρωβουλή, τα δηλωθέντα εισοδήματα αγγίζουν μόλις τα 3.001,68 ευρώ αποκλειστικά από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλώνεται ένας τραπεζικός λογαριασμός (ΕΤΕ) με το ποσό των 4.760,15 ευρώ και κανένα ακίνητο.

Δείτε εδώ τα «πόθεν έσχες» των κκ. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Δείτε αναλυτικά όλες τις δηλώσεις εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 13:12
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