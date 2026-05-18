Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Η Bally’s Intralot αναφέρεται στην ανακοίνωσή της 20ής Απριλίου 2026 σχετικά με πιθανή προσφορά για το σύνολο του εκδοθέντος και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της evoke plc (“evoke”) σε τιμή 0.50 λιρών Η.Β. ανά μετοχή (η “Πρόταση”).

Η Bally’s Intralot επιβεβαιώνει ότι συνεχίζονται οι εποικοδομητικές συζητήσεις με την evoke αναφορικά με την Πρόταση, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.

Κατά συνέπεια, η Bally’s Intralot έχει ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο της evoke έχει συμφωνήσει σε παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας η Bally’s Intralot υποχρεούται είτε να ανακοινώσει τη σταθερή πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Η εν λόγω ανακοίνωση πρέπει πλέον να γίνει το αργότερο έως τις 5.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) της 8ης Ιουνίου 2026. Η αναθεωρημένη αυτή προθεσμία μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με τη συγκατάθεση της evoke.

Οποιαδήποτε οριστική προσφορά, εάν γίνει, θα υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, και η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους μιας τέτοιας προσφοράς, περιλαμβανομένου του τιμήματος, της μορφής και του συνδυασμού της αντιπαροχής και της δομής της συναλλαγής.

Η Bally's Intralot επιβεβαιώνει στους μετόχους της, στους δανειστές της και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, εάν η Πρόταση καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη συναλλαγή, η χρηματοδότησή της θα ευθυγραμμιστεί με τους δηλωμένους στόχους οικονομικής πολιτικής μας εντός της υφισταμένης περιμέτρου μας.

Δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα για την υποβολή προσφοράς ή ως προς τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσφορά. Περαιτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται.

