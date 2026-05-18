Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Η Bally’s Intralot επιβεβαιώνει ότι συνεχίζονται οι εποικοδομητικές συζητήσεις με την evoke αναφορικά με την Πρόταση, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.
Κατά συνέπεια, η Bally’s Intralot έχει ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο της evoke έχει συμφωνήσει σε παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας η Bally’s Intralot υποχρεούται είτε να ανακοινώσει τη σταθερή πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Η εν λόγω ανακοίνωση πρέπει πλέον να γίνει το αργότερο έως τις 5.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) της 8ης Ιουνίου 2026. Η αναθεωρημένη αυτή προθεσμία μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με τη συγκατάθεση της evoke.
Οποιαδήποτε οριστική προσφορά, εάν γίνει, θα υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, και η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους μιας τέτοιας προσφοράς, περιλαμβανομένου του τιμήματος, της μορφής και του συνδυασμού της αντιπαροχής και της δομής της συναλλαγής.
Η Bally's Intralot επιβεβαιώνει στους μετόχους της, στους δανειστές της και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, εάν η Πρόταση καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη συναλλαγή, η χρηματοδότησή της θα ευθυγραμμιστεί με τους δηλωμένους στόχους οικονομικής πολιτικής μας εντός της υφισταμένης περιμέτρου μας.
Δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα για την υποβολή προσφοράς ή ως προς τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσφορά. Περαιτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται.