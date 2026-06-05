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Bally’s Intralot: Δεσμευτική προσφορά για την evoke – Στα 243,1 εκατ. λίρες η αποτίμηση
Επιχειρήσεις
09:50 - 05 Ιουν 2026

Bally’s Intralot: Δεσμευτική προσφορά για την evoke – Στα 243,1 εκατ. λίρες η αποτίμηση

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot A.E. προχωρά σε μια ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική κίνηση διεθνούς εμβέλειας, καθώς ανακοίνωσε συμφωνία για την προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc, μέσω ανταλλαγής μετοχών και εναλλακτικής επιλογής μετρητών.  

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 5 Ιουνίου 2026, προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού σχήματος στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με την τελική δομή της συναλλαγής να περιλαμβάνει τόσο ανταλλαγή μετοχών όσο και περιορισμένη δυνατότητα καταβολής μετρητών στους μετόχους της evoke.

Η εξαγορά τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεων από τις γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών και αναμένεται να ολοκληρωθεί είτε στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε στις αρχές του 2027, εφόσον πληρωθούν οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η Bally’s Intralot A.E. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προτεινόμενης εξαγοράς όλων των μετοχών από την Εταιρεία για το σύνολο του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke και έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026.

Η εξαγορά πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της evoke σύμφωνα με το μέρος VIII του νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την Εξαγορά μέσω προσφοράς εξαγοράς προς τους μετόχους της evoke σύμφωνα με το Μέρος XA (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 352Α) του Νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνεργασίας. Η Εξαγορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έγκριση από τους μετόχους της evoke της συμφωνίας διακανονισμού και την έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας απόφασης εξουσιοδότησης έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας προς τους μετόχους της evoke σε σχέση με την Εξαγορά.

Σύμφωνα με τους όρους της Εξαγοράς, οι μέτοχοι της evoke θα δικαιούνται να λάβουν για κάθε Μετοχή evoke: 0,537 νέες μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στη Euronext Athens κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Προσφορά Μετοχών»). Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 λιρών Η.Β. ανά Μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot Ευρώ 1,12. Επί αυτής της βάσης, η Εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Ηνωμένου Βασιλείου.

Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις Μετοχές evoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 λίρες Η.Β. σε μετρητά για κάθε Μετοχή evoke (η «Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών»). Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της evoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. λίρες.

Τυχόν μετοχές της evoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την [Bally’s Intralot Jersey Securities Limited], εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη (έμμεση) θυγατρική της Εταιρείας.

Το καταβλητέο αντάλλαγμα σε μετρητά στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα χρηματοδοτηθεί από μια μεταβατική χρηματοδότηση (bridge facility) ύψους έως 200 εκατ. ευρώ που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft και της Jefferies Finance LLC ως δανειστών.

Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις, τελούσες υπό την ηγεσία και την αναδοχή ομάδας χρηματοδοτών αποτελούμενης από τα TPG BD Finance L.P., Oaktree Capital Management και OHA (UK) LLP, για χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), πενταετούς λήξης, έως και το ισόποσο σε ευρώ των 889 εκατ. λιρών Η.Β. για την αναχρηματοδότηση ορισμένου υφιστάμενου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας της evoke λήξης 2028.

Η Εταιρεία δεν θα παράσχει εγγύηση ή εξασφαλίσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), εκτός από τη δέσμευση χρηματοδότησης: (i) υποχρεωτικής αποπληρωμής για το ισόποσο σε ευρώ των 200 εκατ. λιρών Η.Β. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027· και ii) δαπανών που σχετίζονται με συνέργειες ύψους έως 50 εκατ. λιρών Η.Β., υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, η evoke έχει λάβει προληπτικώς συναίνεση παραίτησης επί αλλαγής ελέγχου από τους κατόχους όλων των σειρών των ανεξόφλητων εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής προτεραιότητας της, λήξεως 2030 και 2031, καθώς και από αυτούς της ανακυκλούμενης γραμμής πίστωσής της, η οποία επίσης θα αυξηθεί σε 220 εκατ. λίρες υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συνήθων όρων.

Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές για μια χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών H.B. για την υποστήριξη της Εξαγοράς. Η Εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί είτε το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε το πρώτο τρίμηνο του 2027 και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι, εάν δεν εκπληρωθούν ή δεν αρθούν, ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να αποκλείσουν την ολοκλήρωσή της.

Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot δήλωσε: «Σήμερα ξεκινά ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την εταιρεία μας με την υποβολή μιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το επενδυτικό κοινό».

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Bally’s Intralot: Δεσμευτική προσφορά για την evoke – Στα 243,1 εκατ. λίρες η αποτίμηση

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