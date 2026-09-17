ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας
Οικονομία
15:30 - 17 Σεπ 2026

Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε στο 3,2% τον Αύγουστο, επιστρέφοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δυόμισι ετών, που είχαν καταγραφεί τον Μάιο. Ωστόσο, η τελική μέτρηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση του 3,3%.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ για 2%, κυρίως λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

plith-1_88b01b4b37c3aaa5.png

Εκτίναξη στις τιμές ενέργειας

Ο πληθωρισμός στην ενέργεια εκτινάχθηκε στο 14,3%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Παράλληλα, επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, στο 3,0%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, υποχώρησε οριακά στο 2,1%, από 2,1% τον Ιούλιο.

Ο πληθωρισμός στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε:

Γερμανία: 2,9% από 2,8%

Γαλλία: 2,6% από 2,4%

Ισπανία: 4,6% από 3,9%

Ιταλία: 3,2% από 2,9%

Η Ολλανδία αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8%, από 3,0%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η Ευρώπη αναζητά αυτάρκεια και η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο - Το μήνυμα του ΣΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΑ

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η Ευρώπη αναζητά αυτάρκεια και η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο - Το μήνυμα του ΣΜΕ

Στη Γερμανία ζυγίζεται προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, η Ελλάδα την απορρίπτει
Οικονομία

Στη Γερμανία ζυγίζεται προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, η Ελλάδα την απορρίπτει

Απάντηση Αθήνας σε Φιντάν: Απειλή αποτελεί το casus belli
Πολιτική

Απάντηση Αθήνας σε Φιντάν: Απειλή αποτελεί το casus belli

Ελλάδα: 75η στον κόσμο στην ισότητα των φύλων – Στην 98η θέση στις οικονομικές ευκαιρίες
Εργασιακά

Ελλάδα: 75η στον κόσμο στην ισότητα των φύλων – Στην 98η θέση στις οικονομικές ευκαιρίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 16:00

Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας

Οικονομία
17/09/2026 - 15:59

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί

Ειδήσεις
17/09/2026 - 15:48

AKP: Δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για νέα υποψηφιότητα του Ερντογάν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:45

ΥΠΑΑΤ: Ειδική ρύθμιση για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Daniel

Οικονομία
17/09/2026 - 15:30

Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας

Νομίσματα
17/09/2026 - 15:04

Bitcoin: Αντέχει την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed μετά από τρία χρόνια – Διχασμένοι οι αναλυτές

Ναυτιλία
17/09/2026 - 14:54

Έσπασαν το φράγμα του $1 εκατ. ημερησίως οι ναύλοι των VLCC

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/09/2026 - 14:44

Οι συνήθειες στους αγώνες, οι προκλήσεις που ξεπέρασε και το παιδικό όνειρο του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Πολιτική
17/09/2026 - 14:42

Μαρινάκης: Δεν καταργήθηκαν οι «Ράμπο υγείας» - Μεταφέρθηκαν στην Αρχή Διαφάνειας

Οικονομία
17/09/2026 - 14:36

Eurogroup και ECOFIN: Στο προσκήνιο οι νέες οικονομικές προκλήσεις και η παραγωγικότητα της Ευρώπης

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:30

Λεπέν: «Όχι» σε επιπλέον οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία - Θετική στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:28

Τράπεζα της Αγγλίας: Κράτησε σταθερά τα επιτόκια στο 3,75% κόντρα σε Fed και ΕΚΤ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/09/2026 - 14:16

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
17/09/2026 - 14:15

Μητσοτάκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο: 650 ημέρες ο στόχος για απονομή Δικαιοσύνης – Βοηθός η AI

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:13

«Ισχυρότεροι μαζί»: Ο Κάρνεϊ χαιρετίζει την πρόσκληση της ΕΕ προς τον Καναδά

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/09/2026 - 14:10

ΕΥΔΑΠ: «Υδάτινες Συμμαχίες»: Θωράκιση των υποδομών νερού και επιχειρησιακή συνέχεια απέναντι στην κλιματική κρίση

Ναυτιλία
17/09/2026 - 13:57

ΟΛΠ: Τετραπλή διάκριση για τη μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης στα Compliance Awards 2026

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:51

Axios: Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες για το Ιράν με ηγέτες του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:46

Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 13:36

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στα €131,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών με σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση

Τεχνολογία
17/09/2026 - 13:36

Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα που διαβάζουν τη σκέψη

Οικονομία
17/09/2026 - 13:35

ΤτΕ: Στα €79,7 δισ. τα υπό διαχείριση δάνεια στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026

Πολιτική
17/09/2026 - 13:31

Χρηστίδης: Ιδεολογική εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Εμπορεύματα
17/09/2026 - 13:26

Στα $103 το Brent - Περιορίζονται οι φόβοι για την προσφορά, «πιέσεις» στην αγορά diesel

Ακίνητα
17/09/2026 - 13:22

Μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Οικονομία
17/09/2026 - 13:14

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/09/2026 - 13:11

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Οικονομία
17/09/2026 - 13:11

Πιερρακάκης στο ΕΒΕΑ: Νέο πρόγραμμα €1,5 δισ. για τις ΜμΕ – Έως €5 δισ. η συνολική χρηματοδότηση

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:04

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Πολιτική
17/09/2026 - 13:03

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ