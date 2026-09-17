Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας

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Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε στο 3,2% τον Αύγουστο, επιστρέφοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δυόμισι ετών, που είχαν καταγραφεί τον Μάιο. Ωστόσο, η τελική μέτρηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση του 3,3%.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ για 2%, κυρίως λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Εκτίναξη στις τιμές ενέργειας

Ο πληθωρισμός στην ενέργεια εκτινάχθηκε στο 14,3%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Παράλληλα, επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, στο 3,0%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, υποχώρησε οριακά στο 2,1%, από 2,1% τον Ιούλιο.

Ο πληθωρισμός στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε:

Γερμανία: 2,9% από 2,8%

Γαλλία: 2,6% από 2,4%

Ισπανία: 4,6% από 3,9%

Ιταλία: 3,2% από 2,9%

Η Ολλανδία αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8%, από 3,0%.