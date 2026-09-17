Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας

Ο πληθωρισμός παρέμεινε σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ για 2%, κυρίως λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Εκτίναξη στις τιμές ενέργειας
Ο πληθωρισμός στην ενέργεια εκτινάχθηκε στο 14,3%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Παράλληλα, επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά.
Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, στο 3,0%.
Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, υποχώρησε οριακά στο 2,1%, από 2,1% τον Ιούλιο.
Ο πληθωρισμός στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες
Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε:
Γερμανία: 2,9% από 2,8%
Γαλλία: 2,6% από 2,4%
Ισπανία: 4,6% από 3,9%
Ιταλία: 3,2% από 2,9%
Η Ολλανδία αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8%, από 3,0%.