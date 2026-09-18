ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βίαιη και μαζική αναδιανομή πλούτου μέσω του πετρελαίου
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12:44 - 18 Σεπ 2026

Βίαιη και μαζική αναδιανομή πλούτου μέσω του πετρελαίου

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η μεγάλη εικόνα της μεγάλης ενεργειακής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η αναδιανομή του πλούτου που αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα με την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Τους τελευταίους μήνες ένα μεγάλο μέρος των εισοδημάτων και των αποταμιεύσεων που έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις περνά στις μεγάλες πετρελαϊκές δυνάμεις. ΗΠΑ, Ρωσία και αραβικές χώρες συγκεντρώνουν τα χρήματα των πολιτών, σημείωσε σε πρόσφατη ανάλυσή του ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρος του ΚΕΠΕ, Παναγιώτης Πετράκης.

Πέρα από το κόστος των πολέμων που πληρώνουν οι φορολογούμενοι, οι μεγάλες πετρελαϊκές δυνάμεις του πλανήτη μαζεύουν τώρα το χρήμα των πολιτών.

Στην οικονομική επιστήμη, το φαινόμενο αυτό περιγράφεται συχνά ως ένας «έμμεσος φόρος» που επιβάλλεται στις χώρες-καταναλωτές και μεταφέρεται απευθείας στις χώρες-παραγωγούς και στις ενεργειακές ελίτ.

Το πετρέλαιο επηρεάζει το κόστος των πάντων: από τα καύσιμα κίνησης και τη θέρμανση, μέχρι τα τρόφιμα (λόγω κόστους μεταφοράς και λιπασμάτων). Αυτό λειτουργεί ως οριζόντιος, οπισθοδρομικός φόρος που πλήττει περισσότερο τους φτωχούς.

Σε μία πιο μικρή κλίμακα, τα διυλιστήρια εισπράττουν ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα των νοικοκυριών.

Μόνο στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν δαπανήσει περίπου 107 δισ. δολάρια περισσότερα για βενζίνη και ντίζελ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Δηλαδή έχουν «καπέλο» +100 δισ. ευρώ στα έξοδά τους για καύσιμα, εξαιτίας του πολέμου.

Προφανώς, αναμένονται ανάλογες μετρήσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Μπορούμε βέβαια να υποθέσουμε πως και στην Ελλάδα το επιπλέον κόστος για καύσιμα είναι πολύ μεγάλο τους τελευταίους μήνες.

Οι ενεργειακές κρίσεις οδηγούν συχνά σε ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας για τις εταιρείες πετρελαίου και διύλισης, τα οποία μεταφράζονται σε τεράστια μερίσματα.

Πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στα καύσιμα οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να πιέζουν την οικονομία και τον πληθωρισμό σε βάθος χρόνου.

Για να αναχαιτίσουν τις κρίσεις οι Κεντρικές Τράπεζες αναγκάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια. Αυτό αποτελεί ένα δεύτερο κύμα αναδιανομής: οι δανειολήπτες (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) πληρώνουν περισσότερα, ενώ οι κάτοχοι μεγάλων κεφαλαίων απολαμβάνουν υψηλότερες αποδόσεις χωρίς ρίσκο.

Οι παρεμβάσεις λοιπόν των κυβερνήσεων για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων είναι επιβεβλημένες και δεν υπάρχει λόγος να φαίνεται ότι «μας κάνουν και τη χάρη».

Για την ώρα ο Έλληνας πρωθυπουργός πέρα από την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου κίνησης δεν έχει κάνει άλλη κίνηση και πετά το μπαλάκι της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα στην Ευρώπη. Παράλληλα, προαναγγέλλει παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να πέσει στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζουμε μόνο ότι πριν από ένα χρόνο η αντίστοιχη τιμή ήταν 1,10 ευρώ το λίτρο και αναμένουμε τη συνέχεια...

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία έναντι $24,3 δισ., καθώς οι Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις
Ειδήσεις

Πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία έναντι $24,3 δισ., καθώς οι Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις

Saudi Aramco: «Γέφυρα» μέσω Ομάν για 60 εκατ. βαρέλια πετρελαίου
Ειδήσεις

Saudi Aramco: «Γέφυρα» μέσω Ομάν για 60 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν
Ειδήσεις

ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν

Το σχέδιο της Huawei να γίνει η «Nvidia της Κίνας»
Επιχειρήσεις

Το σχέδιο της Huawei να γίνει η «Nvidia της Κίνας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
18/09/2026 - 13:59

Αντέχουν τα crypto κόντρα στην «κατάρα» του Σεπτεμβρίου – Στα $78.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
18/09/2026 - 13:58

Ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την αναβάθμιση – Πέντε ακόμη ελληνικές μετοχές στον Stoxx 600

Ειδήσεις
18/09/2026 - 13:53

Ιράν: Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ - «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί» λέει ο Τραμπ

Εμπορεύματα
18/09/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Αργή αποκλιμάκωση με φόντο τη μείωση των πιέσεων στην προσφορά - Στα $103 το Brent

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 13:25

Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από πρόεδρος της Berkshire Hathaway - Αναλαμβάνει ο γιος του

Ανεμοδείκτης
18/09/2026 - 13:24

Εκλογές έρχονται, δεν είναι ώρα για πειράματα

Ειδήσεις
18/09/2026 - 13:21

ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της

Πολιτική
18/09/2026 - 13:14

Πιερρακάκης: Ενεργειακή κρίση και παραγωγικότητα τα δύο βασικά θέματα στο Eurogroup

Ειδήσεις
18/09/2026 - 13:11

Πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία έναντι $24,3 δισ., καθώς οι Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις

Αυτοδιοίκηση
18/09/2026 - 13:05

«Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Η μεγάλη 24ωρη γιορτή στην «καρδιά» της πόλης από το Σάββατο (19/9)

Πολιτική
18/09/2026 - 13:01

Χρυσοχοΐδης για επέτειο δολοφονίας Φύσσα: Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18/09/2026 - 12:58

Γρίπη των πτηνών: Αυξημένος ο κίνδυνος στην Ευρώπη – Τα 5 μέτρα προστασίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/09/2026 - 12:44

Βίαιη και μαζική αναδιανομή πλούτου μέσω του πετρελαίου

Πολιτική
18/09/2026 - 12:43

Γεωργιάδης: Σε λειτουργία το medwatch για ψηφιακούς ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία – Τι αλλάζει

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/09/2026 - 12:37

Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time ρίχνει στην πισίνα τους Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/09/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Εκτίναξη» 16,4% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Οικονομία
18/09/2026 - 12:15

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ. την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Πολιτική
18/09/2026 - 12:13

Χρηστίδης για Φύσσα: Μόνο μαζί τελειώνουμε με τους νεοναζί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/09/2026 - 12:09

Alpha Bank: Πρόταση για επαναγορά ομολόγου €500 εκατ. με παράλληλη νέα έκδοση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/09/2026 - 12:07

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ και έργων αποθήκευσης 250 MW

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:58

ΕΣΗΕΑ: Καλεί εκ νέου τη Deutsche Welle να μην καταργήσει το ελληνόφωνο τμήμα της

Αυτοδιοίκηση
18/09/2026 - 11:49

Δούκας για Παύλο Φύσσα: Η μνήμη και το μήνυμά του παραμένουν ζωντανά

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:42

Saudi Aramco: «Γέφυρα» μέσω Ομάν για 60 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Πολιτική
18/09/2026 - 11:37

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:34

Μετρό Συντάγματος: Νέος χάρτης με γραφή Braille για άτομα με οπτική αναπηρία – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:32

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €3,3 δισ. στην Ουκρανία για την ενίσχυση της άμυνας

Πολιτική
18/09/2026 - 11:31

Μητσοτάκης: Πετά το μπαλάκι του ΕΦΚ στην Ευρώπη - «Θα θέσω το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:20

ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:16

Στο «μικροσκόπιο» 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας – Πρόστιμα, ανακλήσεις αδειών και εισαγγελικές έρευνες

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:11

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Εκδηλώσεις μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ