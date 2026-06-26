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Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά
Επιχειρήσεις
17:42 - 26 Ιουν 2026

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Reporter.gr Newsroom
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Το διεθνές συνέδριο για τα μουσικά αρχεία, τις βιβλιοθήκες και την τεκμηρίωση πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να φιλοξενεί επιστήμονες και φορείς από όλο τον κόσμο.

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ), που ιδρύθηκε από το Qualco Foundation και τον όμιλο Qualco με αποστολή τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, στηρίζει το διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Κέντρων Τεκμηρίωσης IAML 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026.

Η διοργάνωση συμπίπτει με τα 75 χρόνια της IAML και τα 10 χρόνια του Ελληνικού της Παραρτήματος, ενώ πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη συνδιοργάνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και κορυφαίων βιβλιοθηκονομικών και αρχειακών φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι συναυλίες του καλλιτεχνικού προγράμματος τελούν υπό την αιγίδα του ΙΕΜΚ.

Η υποστήριξη του Ινστιτούτου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο για την προώθηση της έρευνας, της διάσωσης και της ψηφιοποίησης μουσικών αρχείων παγκοσμίως. Το συνέδριο συγκεντρώνει φορείς και ειδικούς από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία, με θεματικές που καλύπτουν σύγχρονα ζητήματα, από τη διαχείριση συλλογών έως την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα πνευματικά δικαιώματα, αναδεικνύοντας το μέλλον της μουσικής τεκμηρίωσης.

Ιδιαίτερη σημασία για το ΙΕΜΚ έχει η συμμετοχή της Ρενάτας Δαλιανούδη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιονίου Πανεπιστημίου και Επιστημονικής Διευθύντριας του ΙΕΜΚ, η οποία θα παρουσιάσει εισήγηση στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα την έκθεση «Μουσικοί του 20ού αιώνα στη Θεσσαλονίκη», που συνδιοργανώνεται με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και μετατρέπει τα αρχεία σε ζωντανές, οπτικοακουστικές αφηγήσεις.

Η παρουσία του ΙΕΜΚ στο IAML 2026 αναδεικνύει τη σύνδεση της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς με το παγκόσμιο οικοσύστημα μουσικής τεκμηρίωσης και ενισχύει τη διεθνή συνεργασία για τη διάσωση και ανάδειξη της μουσικής μνήμης.

Η Ρενάτα Δαλιανούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου και Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΕΜΚ, σημειώνει: «Το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς συμμετέχει με χαρά στο επετειακό Παγκόσμιο Συνέδριο για τα 75 χρόνια της IAML και τα 10 χρόνια της IAML GR, παρουσιάζοντας την επιτελεστικότητα των αρχείων σε χώρους παραστάσεων, μέσα από την περίπτωση της έκθεσης “Θεσσαλονίκη, το μουσικό παλίμψηστο του 20ού αιώνα”, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης».

Ο Άρης Μπαζμαδέλης, Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και εκπρόσωπος του ΑΠΘ, αναφέρει: «Πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια από το άνοιγμα της παλαιότερης μουσικής βιβλιοθήκης της πόλης στο κοινό. Σήμερα, χάρη στη διαρκή συμβολή της επιστημονικής και πολιτιστικής κοινότητας, το Συνέδριο της IAML καθίσταται εφικτό, με τη στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μεταξύ των οποίων το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς και το Qualco Foundation».

Πληροφορίες

Εγγραφές & παρακολούθηση:

https://iaml2026.gr/registration

Πρόγραμμα συνεδρίου:

https://iaml2026.gr/programme/full-programme

Συναυλίες υπό την αιγίδα του ΙΕΜΚ:

https://iaml2026.gr/parallel-events/concert-2-july

Μέσα από τη συμμετοχή του σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το IAML 2026, το ΙΕΜΚ ενισχύει τον ρόλο του ως ενεργός φορέας στον παγκόσμιο διάλογο για τη μουσική κληρονομιά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάσωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της μουσικής μνήμης.

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