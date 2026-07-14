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Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας
Επιχειρήσεις
18:13 - 14 Ιουλ 2026

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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13 παράγοντες των δύο χωρών σκιαγραφούν το τοπίο

Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για τη συνεργασία των επιχειρήσεων της Κύπρου και της Ελλάδας.

Αυτό είναι το συμπέρασμα των συνεντεύξεων 13 παραγόντων της Κύπρου και της Ελλάδας, που φιλοξενεί η νέα ετήσια έκδοση του Επιχειρηματικού Οδηγού Business Κύπρου – Ελλάδας που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Στη συνέντευξη του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός τονίζει ότι η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας σε εποχές γεωπολιτικής αστάθειας είναι επιτακτική, ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανού επισημαίνει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι κρίσιμος συνδετικός κρίκος μεταξύ τριών ηπείρων.

Ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Σταύρος Αυγουστίδης μιλά για αυξημένο ενδιαφέρον των κυπριακών επιχειρήσεων για επέκταση στην Ελλάδα, ενώ ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας τονίζει ότι οι επιχειρήσεις Κύπρου – Ελλάδας θα συνεχίσουν τις επεκτάσεις τους στις δύο αγορές.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Σταύρος Σταύρου τονίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες από τις επιχειρήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας, ενώ ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Γιώργος Παντελίδης επισημαίνει οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν σ’ ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Η Διευθύντρια του Τομέα Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ κα Βίκυ Μακρογιάννη αναφέρει ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για την επιχειρηματική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus κ. Μάριος Ταννούσης τονίζει ότι διανοίγονται νέοι ορίζοντες στη συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας για τις επενδύσεις, ενώ ο Πρόεδρος του Enterprise Greece κ. Δημήτρης Σκάλκος επισημαίνει ότι Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να γίνουν ένας ενιαίος οικονομικός χώρος, αφού πάνω από 1500 ελλαδικές εταιρείες βρίσκονται στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου αναφέρει ότι μέσα από στρατηγικές συνεργασίες θα ενισχυθεί η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας, ενώ ο Πρόεδρος του ΧΑΚ κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης επισημαίνει ότι το 2026 θα επιλεγεί ο νέος στρατηγικός επενδυτής για το ΧΑΚ.

Η Πρόεδρος του CIFA κα Μαρία Παναγιώτου τονίζει ότι Ελληνικοί όμιλοι άρχισαν να αξιοποιούν τα επενδυτικά ταμεία της Κύπρου, ενώ ο Προέδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ επισημαίνει ότι η Κύπρος μπορεί να βοηθήσει τις Ελλαδικές επιχειρήσεις προς τις Αραβικές χώρες και η Ελλάδα τις Κυπριακές προς τα Βαλκάνια.

Στην έκδοση, που είναι πολυτέλειας και πολυσέλιδη, περιλαμβάνονται πολλά θέματα για τις οικονομίες Κύπρου και Ελλάδας, ενώ επιχειρήσεις από τις δύο χώρες παρουσιάζουν τα νέα σχέδια τους και τις προτεραιότητες τους. Ακόμα δημοσιεύεται κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των Κυπριακών Εταιρειών στην Ελλάδα και των Ελληνικών στην Κύπρο.

Επίσης, ο Οδηγός περιέχει πολύ χρηστικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τον Οδηγό από τα περίπτερα ή από τα γραφεία της εκδότριας εταιρείας FMW Financial Media Way στην Κύπρο (+22342005) και στην Ελλάδα (+2107244293).

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