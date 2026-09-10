Ιράν: Περιορισμένη επανεκκίνηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Το Ιράν φέρεται να έχει επαναλάβει, σε περιορισμένη κλίμακα, την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, αξιοποιώντας εξαρτήματα που ήδη διαθέτει, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις εργασίες σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει προχωρήσει εκ νέου σε συναρμολόγηση πυραύλων από υφιστάμενα εξαρτήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ρυθμός παραγωγής παραμένει χαμηλότερος σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Η συναρμολόγηση φέρεται να πραγματοποιείται σε πιο περιορισμένες ποσότητες, γεγονός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνδέεται με τους διαθέσιμους πόρους και τα εξαρτήματα που βρίσκονται σήμερα στη διάθεση του Ιράν.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το Ιράν συνεχίζει να εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των εργασιών ή για το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει στο επίκεντρο η δυνατότητα του Ιράν να αναπληρώσει μέρος των πυραυλικών του αποθεμάτων και να διατηρήσει την παραγωγική του ικανότητα μετά τον πόλεμο.