EPSILONΝET: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42% - Στα €43 εκατ. τα EBITDA

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 15,83%, τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 41,83%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 32,89%, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin) EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε στο 31,52% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι του 27,47% το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,1 μονάδες.
Το σημαντικό ποσοστό αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε κατά 93,7% από οργανική ανάπτυξη, ενώ το υπόλοιπο 6,3% ήταν αποτέλεσμα στοχευμένων εξαγορών που συμβάλουν στον στρατηγικό στόχο της Διοίκησης του Ομίλου για προϊόντα και υπηρεσίες all in one solution, συνεχή διεύρυνση μεριδίου αγοράς και επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας.
Περαιτέρω, ο Όμιλος συνεχίζει να διαθέτει σημαντική ρευστότητα, έχοντας συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης 31,24 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 9,2 εκ. ευρώ έναντι του 2024), ενώ συνεχίζει να έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 13,54 εκ. ευρώ, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, αντανακλώντας τη δυνατότητα του Ομίλου να πραγματοποιεί επενδύσεις, διατηρώντας παράλληλα την υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση. Επιπλέον, κατά το 2025 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+26,31%) τα οποία ανήλθαν σε 95,92 εκατ. ευρώ.