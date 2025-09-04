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Fraport: Ετήσια άνοδος 3% στην επιβατική κίνηση το 2025 - 9,4% αύξηση το Δεκέμβριο, συγκριτικά με πέρσι
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:04 - 16 Ιαν 2026

Fraport: Ετήσια άνοδος 3% στην επιβατική κίνηση το 2025 - 9,4% αύξηση το Δεκέμβριο, συγκριτικά με πέρσι

Reporter.gr Newsroom
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Η Fraport Greece ανακοινώνει τα αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης για τον Δεκέμβριο 2025, καθώς και για το σύνολο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και τη διαχρονική συμβολή τους στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού και της εθνικής οικονομίας.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως ελκυστικού και ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2025, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece υποδέχθηκαν περισσότερους από 881.000 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επιβατικής κίνησης, ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η θετική εικόνα του Δεκεμβρίου αντικατοπτρίζει τη συνολική πορεία του 2025, έτους κατά το οποίο η Fraport Greece υποδέχθηκε περισσότερους από 37 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2024.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του 2025, ο αριθμός των εσωτερικών πτήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% (86.971), ενώ οι διεθνείς πτήσεις κατέγραψαν αύξηση 3,2% (196.382). Συνολικά, η κίνηση πτήσεων (εσωτερικές και διεθνείς) παρουσίασε αύξηση 2,5%, αποτυπώνοντας τη σταθερή ζήτηση για αεροπορικές μετακινήσεις προς και από τους ελληνικούς προορισμούς.

Η θετική εικόνα της επιβατικής κίνησης το 2025 αποτυπώνεται και σε επιμέρους προορισμούς, οι οποίοι κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σε ετήσια βάση.

Το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνεχίζει τη σταθερή και δυναμική ανοδική του πορεία, καταγράφοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης 10,7% τον Δεκέμβριο, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 56.000 επιβάτες, με τη συνολική κίνηση του μήνα να ανέρχεται σε 580.267 επιβάτες. Σε ετήσιο επίπεδο, το 2025 η επιβατική κίνηση στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε κατά 8,2%, φτάνοντας συνολικά τους 7.982.798 επιβάτες, υπογραμμίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της στο εγχώριο και διεθνές αεροπορικό δίκτυο.

Ανάμεσα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια ξεχώρισε και ο Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας», ο οποίος το 2025 ξεπέρασε τους 7 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας συνολική αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2024. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα του Δεκεμβρίου, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 8,4%, που αντιστοιχεί σε 72.624 ταξιδιώτες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική της Ρόδου ως κορυφαίου διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Συνολικά από το 2017 έως και το 2025, μέσω των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece διακινήθηκαν συνολικά 249,6 εκατομμύρια επιβάτες, στοιχείο που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο τους στη διασύνδεση της Ελλάδας με το διεθνές τουριστικό κοινό.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο κ. Alexander Zinell, CEO της Fraport Greece, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν την ισχυρή απόδοση της Fraport Greece και τη σταθερή ζήτηση των ελληνικών προορισμών, παρά το δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα έκτακτα γεγονότα, όπως η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη. Οι ομάδες μας διαχειρίστηκαν με επιτυχία τον αυξημένο όγκο της κυκλοφορίας, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία, τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και σταθερά υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης. Για να διατηρηθεί η δυναμική και να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, απαιτούνται περαιτέρω στοχευμένες επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/01/2026 - 12:07
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