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ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων
Ειδήσεις
11:57 - 16 Ιαν 2026

ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων κατάφερε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχωρώντας στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν συστηματικά στη Θεσσαλονίκη και την Αττική.

Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (15/1) από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, εκ των οποίων τα 11 φέρονται ως ενεργά μέλη των εγκληματικών σχηματισμών, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 πρόσωπα.

Σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις του εθνικού τελωνειακού κώδικα, παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Δομή και δράση των εγκληματικών οργανώσεων

Οι δύο οργανώσεις φαίνεται να είχαν ξεκινήσει τη δράση τους από τον Μάιο του 2025 και λειτουργούσαν με ξεκάθαρη ιεραρχική διάρθρωση και καταμερισμό ρόλων.

Α’ εγκληματική οργάνωση
Επικεφαλής ήταν ένας 50χρονος, ο οποίος φρόντιζε για την προμήθεια των λαθραίων καπνικών προϊόντων και τη συγκέντρωση των χρημάτων από τις πωλήσεις. Τέσσερα ακόμη μέλη –μία 49χρονη, μία 82χρονη, μία 63χρονη και ένας 62χρονος– είχαν αναλάβει τη διακίνηση των προϊόντων μέσω δικτύων λιανικής, καθώς και ρόλο επιτήρησης κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους. Ένας 68χρονος παρείχε υποστηρικτική βοήθεια στην οργάνωση, ενώ σε μία περίπτωση προμήθευσε καπνικά προϊόντα στην 82χρονη.

Β’ εγκληματική οργάνωση
Αρχηγός της δεύτερης οργάνωσης ήταν ένας 48χρονος, ο οποίος συντόνιζε τη διακίνηση, παρέδιδε τα προϊόντα και έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη. Κεντρικό ρόλο είχε ένας 62χρονος, άμεσος συνεργάτης του αρχηγού, που παραλάμβανε προϊόντα και χρηματικά ποσά και συμμετείχε σε μεταφορές προς την Αθήνα. Ένας 22χρονος συμμετείχε ενεργά στη μεταφορά λαθραίων ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ ένας 32χρονος διακινούσε προϊόντα και εισπράξεις προς τον επικεφαλής. Δύο γυναίκες, ηλικίας 45 και 51 ετών, παρείχαν προσωρινή αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων. Παράλληλα, ημεδαπός οδηγός μετέφερε καπνικά προϊόντα στην Αθήνα και συνελήφθη, καθώς εμπλέκεται και σε άλλη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Σημαντικός φαίνεται να ήταν και ο ρόλος του αρχηγού της πρώτης οργάνωσης, ο οποίος μετέφερε λαθραία καπνικά προϊόντα που παραλάμβανε από τον επικεφαλής της δεύτερης.

Τα μέλη των οργανώσεων χρησιμοποιούσαν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα για τη διακίνηση, οχήματα και άτομα χωρίς εμφανή ιδιοκτησιακή σύνδεση, κωδικοποιημένη ορολογία για τα προϊόντα και εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με μετρητά, ενώ λαμβάνονταν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας κατά την αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων.

Κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους κατασχέθηκαν:

  • 201.600 τσιγάρα (10.080 πακέτα των 20 τεμαχίων)

  • 61 κιλά λαθραίου καπνού (1.220 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων)

  • 1.251 ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης (8 ml υγρού, περιεκτικότητας 20 mg/ml νικοτίνης)

  • 7 πακέτα λαθραίων ράβδων καπνού

  • 2,2 γραμμάρια κάνναβης

  • 4 επιβατικά αυτοκίνητα

  • ένα περίστροφο και ένα κυνηγετικό όπλο χωρίς άδεια

  • 23 κινητά τηλέφωνα

  • 44.593 ευρώ και 121 δολάρια ΗΠΑ

Επιπλέον, εκτός των δύο οργανώσεων, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για παράνομη κατοχή καπνικών προϊόντων και μικροποσότητας κάνναβης.

Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ τα χρηματικά ποσά θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων στη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

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