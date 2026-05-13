ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ryanair: Οργισμένη ανακοίνωση κατά της Fraport για τη Θεσσαλονίκη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:40 - 13 Μάι 2026

Ryanair: Οργισμένη ανακοίνωση κατά της Fraport για τη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ryanair εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Fraport Greece με αφορμή τη λειτουργία του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη και την απόφασή της να διακόψει τη βάση των τριών αεροσκαφών της για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους κατηγορεί τη διαχειρίστρια εταιρεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων για πολιτική υπερβολικών χρεώσεων, κάνοντας λόγο για «γερμανικό μονοπώλιο» που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αεροπορίας και περιορίζει την ανάπτυξη του τουρισμού.

Η Ryanair αποδίδει την απόφασή της για κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη αποκλειστικά, όπως αναφέρει, στη σημαντική αύξηση των αεροδρομιακών τελών μετά την πανδημία, σημειώνοντας ότι οι χρεώσεις αυξήθηκαν κατά 66%. Παράλληλα, κατηγορεί τη Fraport Greece ότι δεν μετέφερε στις αεροπορικές εταιρείες και στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων, την οποία αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση αξιοποιήθηκε από τη Fraport για την ενίσχυση της κερδοφορίας της, αντί να λειτουργήσει υπέρ της αγοράς και των ταξιδιωτών. Η Ryanair υποστηρίζει ακόμη ότι η ελληνική αγορά αερομεταφορών καθίσταται ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, όπου εφαρμόζονται πολιτικές μείωσης τελών και κατάργησης φόρων για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών, την αύξηση της επιβατικής κίνησης και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία δηλώνει ότι επιθυμεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η Fraport Greece θα «παγώσει» τις αυξήσεις στα τέλη και θα μετακυλίσει τη μείωση του τέλους εκσυγχρονισμού προς όφελος αεροπορικών εταιρειών και επιβατών. Παράλληλα, καλεί ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση να «σπάσει το μονοπώλιο της Fraport Greece», υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω μεγαλύτερου ανταγωνισμού μπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά η ελληνική αγορά αερομεταφορών.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Από την πλευρά της, η Fraport Greece είχε προηγουμένως εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της Ryanair να σταματήσει τη λειτουργία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη από το τέλος Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε για την εξέλιξη μόλις την ίδια ημέρα. Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης ότι οι σχετικές ανακοινώσεις της Ryanair έγιναν στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την απόφαση.

Η Fraport Greece απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της Ryanair σχετικά με τα αεροδρομιακά τέλη και το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων, τονίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η μείωση των χειμερινών δρομολογίων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» συνδέεται αποκλειστικά με τη στρατηγική και τα επιχειρηματικά κριτήρια της ίδιας της Ryanair και όχι με την πολιτική χρεώσεων των ελληνικών αεροδρομίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 17:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fraport: Άνοδος 3,2% της κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια παρά τις πιέσεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Fraport: Άνοδος 3,2% της κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια παρά τις πιέσεις

Χρηστίδης: Η Ryanair εκβιάζει για να κερδίσει περισσότερα - Να δράσει άμεσα η κυβέρνηση
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Χρηστίδης: Η Ryanair εκβιάζει για να κερδίσει περισσότερα - Να δράσει άμεσα η κυβέρνηση

«Αερομαχία» Ryanair – Fraport για το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

«Αερομαχία» Ryanair – Fraport για το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη

Ryanair: Αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026 – Αιχμές κατά Fraport και ΔΑΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ryanair: Αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026 – Αιχμές κατά Fraport και ΔΑΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχή μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ