Ryanair: Οργισμένη ανακοίνωση κατά της Fraport για τη Θεσσαλονίκη

Η Ryanair εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Fraport Greece με αφορμή τη λειτουργία του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη και την απόφασή της να διακόψει τη βάση των τριών αεροσκαφών της για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους κατηγορεί τη διαχειρίστρια εταιρεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων για πολιτική υπερβολικών χρεώσεων, κάνοντας λόγο για «γερμανικό μονοπώλιο» που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αεροπορίας και περιορίζει την ανάπτυξη του τουρισμού.

Η Ryanair αποδίδει την απόφασή της για κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη αποκλειστικά, όπως αναφέρει, στη σημαντική αύξηση των αεροδρομιακών τελών μετά την πανδημία, σημειώνοντας ότι οι χρεώσεις αυξήθηκαν κατά 66%. Παράλληλα, κατηγορεί τη Fraport Greece ότι δεν μετέφερε στις αεροπορικές εταιρείες και στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων, την οποία αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση αξιοποιήθηκε από τη Fraport για την ενίσχυση της κερδοφορίας της, αντί να λειτουργήσει υπέρ της αγοράς και των ταξιδιωτών. Η Ryanair υποστηρίζει ακόμη ότι η ελληνική αγορά αερομεταφορών καθίσταται ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, όπου εφαρμόζονται πολιτικές μείωσης τελών και κατάργησης φόρων για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών, την αύξηση της επιβατικής κίνησης και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία δηλώνει ότι επιθυμεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η Fraport Greece θα «παγώσει» τις αυξήσεις στα τέλη και θα μετακυλίσει τη μείωση του τέλους εκσυγχρονισμού προς όφελος αεροπορικών εταιρειών και επιβατών. Παράλληλα, καλεί ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση να «σπάσει το μονοπώλιο της Fraport Greece», υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω μεγαλύτερου ανταγωνισμού μπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά η ελληνική αγορά αερομεταφορών.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Από την πλευρά της, η Fraport Greece είχε προηγουμένως εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της Ryanair να σταματήσει τη λειτουργία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη από το τέλος Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε για την εξέλιξη μόλις την ίδια ημέρα. Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης ότι οι σχετικές ανακοινώσεις της Ryanair έγιναν στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την απόφαση.

Η Fraport Greece απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της Ryanair σχετικά με τα αεροδρομιακά τέλη και το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων, τονίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η μείωση των χειμερινών δρομολογίων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» συνδέεται αποκλειστικά με τη στρατηγική και τα επιχειρηματικά κριτήρια της ίδιας της Ryanair και όχι με την πολιτική χρεώσεων των ελληνικών αεροδρομίων.