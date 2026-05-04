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ΠΑΣΟΚ για αποχώρηση Ryanair από Θεσσαλονίκη: Από τον «κόμβο των Βαλκανίων» στον κίνδυνο αποσύνδεσης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:54 - 04 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ για αποχώρηση Ryanair από Θεσσαλονίκη: Από τον «κόμβο των Βαλκανίων» στον κίνδυνο αποσύνδεσης

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη ανησυχία και προβληματισμός επικρατούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης λόγω των σεναρίων που θέλουν τη Ryanair να εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τη βάση της στην πόλη από τον προσεχή Οκτώβριο. Μια ανησυχία που συμμερίζεται και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με ανακοίνωση του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Κ. Σπυριδάκη υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Τουρισμού, Αν. Νικολαΐδη υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών και Ρ. Θρασκιά, Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τονίζεται: «Η έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή επιχειρηματική διαφορά μεταξύ μιας αεροπορικής εταιρείας και της διαχειρίστριας του αεροδρομίου, . Η αποχώρηση της Ryanair αφορά τον τουρισμό και κυριότερο την εθνική μας οικονομία. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο απώλειας δεκάδων αεροπορικών συνδέσεων, με άμεσο αντίκτυπο στην κινητικότητα, στις τοπικές επιχειρήσεις, στην απασχόληση και στη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Μια εξέλιξη που, αν επιβεβαιωθεί, θα συνιστά ένα βαρύ πλήγμα για την περιφερειακή συνοχή και τη διεθνή παρουσία της χώρας.

Και εδώ τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα: τι ακριβώς κάνουν τα αρμόδια Υπουργεία:;Μέχρι σήμερα τηρούν σιγήν ιχθύος.

Όταν παραχωρήθηκαν τα περιφερειακά αεροδρόμια στη Fraport, το αφήγημα ήταν σαφές. Μιλούσαμε για σύγχρονες υποδομές, για ενίσχυση της συνδεσιμότητας, για δυνατότητα ανάπτυξης υπερατλαντικών πτήσεων, για μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε βασικό συγκοινωνιακό και τουριστικό κόμβο των Βαλκανίων.

Σήμερα, όμως, τι βλέπουμε;

Βλέπουμε να τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμη και η διατήρηση βασικών low-cost συνδέσεων. Βλέπουμε τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της πόλης ως αεροπορικού κόμβου. Βλέπουμε μια σταδιακή υποχώρηση, την ώρα που ανταγωνιστικά αεροδρόμια της περιοχής ενισχύονται και απορροφούν επιβατική κίνηση.

Δυστυχώς, η Σύμβαση Παραχώρησης του αεροδρομίου στη Fraport φαίνεται να μετατρέπεται, στην πράξη, σε μια Σύμβαση Εγκατάλειψης και Αποποίησης Ευθυνών. Δεν γίνεται ο τουρισμός και οι αερομεταφορές να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Δεν γίνεται η χώρα να αφήνει κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν τη διεθνή της θέση να καθορίζονται αποκλειστικά από ιδιωτικές διαπραγματεύσεις, χωρίς κανένα θεσμικό αντίβαρο.

Καλούμε την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της. Να διασφαλίσει τη διατήρηση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και, κυρίως, να χαράξει επιτέλους μια συνεκτική εθνική στρατηγική για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό.

Ούτε ο τουρισμός ούτε η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να αφήνονται στην τύχη».

Αβέβαιο το μέλλον της Ryanair στην πόλη

Όπως ανέφερε σε χθεσινές της δηλώσεις η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στην εβδομάδα, με την άφιξη εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πληροφορίες, οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι ένα πιθανό «λουκέτο» στη βάση της εταιρείας θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για την πόλη και συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών στηρίζεται στις οικονομικές επιλογές που προσφέρει η low-cost αεροπορική.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 16:57
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