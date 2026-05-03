Θεσσαλονίκη: Αβέβαιο το μέλλον της Ryanair στην πόλη - Ανησυχίες για τον τουρισμό

Έντονη ανησυχία και προβληματισμός επικρατούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης λόγω των σεναρίων που θέλουν τη Ryanair να εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τη βάση της στην πόλη από τον προσεχή Οκτώβριο.

Όπως ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, σε δηλώσεις της σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στην εβδομάδα, με την άφιξη εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πληροφορίες, οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι ένα πιθανό «λουκέτο» στη βάση της εταιρείας θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για την πόλη και συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών στηρίζεται στις οικονομικές επιλογές που προσφέρει η low-cost αεροπορική.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης, επιχείρησε να καθησυχάσει την κατάσταση, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή είναι διατεθειμένη να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στη στήριξη του τουρισμού. Όπως σημείωσε, ο Δήμος αναμένει να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να υπάρξει σαφής εικόνα, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα και να αναληφθούν πρωτοβουλίες προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης.