THEON - Kρ. Χατζημηνάς: Διεθνής η ελληνική αμυντική βιομηχανία

Στις μεγάλες διεθνείς δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της THEON GROUP κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς κατά τη διάρκεια του ελληλογαλλικού φόρουμ που πραγματοποιείται στην Αθήνα παράλληλα με την επίσκεψη Μακρόν.



Ο κ. Χατζημηνάς επεσήμανε ότι οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, δεν είναι απλώς partners των γαλλικών αντίστοιχων, αλλά μπορούν να συνεργαστούν και σε άλλες εκτός Ελλάδος δουλειές. «Διαθέτουμε capacity, έχουμε παραγωγικές γραμμές και μπορούμε να δουλέψουμε ως υπεργολάβοι σε σημαντικά προγράμματα ώστε να καλύψουμε το κενό που υπάρχει σε άλλες χώρες», είπε ο κ. Χατζημηνάς. Εξήγησε ότι πλέον σε κάθε σύμβαση για αγορά οπλικών συστημάτων είναι υποχρεωτικό το 25% να καλύπτεται από ελληνικές εταιρείες και αυτό ανοίγει μια νέα ευκαιρία: «Ακόμη και αν μια ελληνική εταιρεία δεν μπορεί να καλύψει το 25% της συμπαραγωγής σε μια φρεγάτα, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη γαλλική σε άλλες περιοχές του κόσμου» είπε.

Τόνισε οτι η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία να περάσει στην επόμενη φάση με τη δημιουργία σχημάτων που θα διεκδικούν διεθνείς συμφωνίες ανά το κόσμο. «Εχει έρθει η στιγμή η γαλλική αμυντική βιομηχανία να δει την ελληνική ως partner και όχι ως απλό πελάτη. Μπορούμε να δουλέψουμε ως εταίροι πάνω σε κοινά projects σε πολλές χώρες», είπε ο κ Χατζημηνάς.

Εφερε ως παραδείγματα τις συνεργασίες της THEON με γαλλικές εταιρείες στο εξωτερικό: «Δεν έχει νόημα να συνεργαζόμαστε μόνο για έργα στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε μαζί διεθνές business. Έχουμε συνεργαστεί με τη Safran και την Exosens σε πολλές χώρες, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έως και στις ευρωπαϊκές αγορές, καταφέρνοντας να κερδίσουμε μαζί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξαγωγών».

Την άποψη του κ. Χατζημηνά επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group κ. Pierre-Eric Pommellet, ο οποίος είπε οτι η εμπλοκή της ελληνικής πλευράς είναι στρατηγική επιλογή, και προέβλεψε μελλοντικές συμπαραγωγές με εξαγωγικό προσανατολισμό, λέγοντας ότι «όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανική βάση, μπορούμε να απευθυνθούμε μαζί και σε άλλες αγορές».

Όπως είπε ο κ. Pommellet στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group συμμετέχουν πάνω από 70 ελληνικές εταιρείες, με τις οποίες έχουν υπογραφεί 120 συμβάσεις και η συνεργασία αυτή μεγενθύνεται.