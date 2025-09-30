Τσαβδαρίδης: Η βιομηχανία αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας

Τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη στήριξη του υγιούς επιχειρείν, τη δημιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος αλλά και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, στο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την 43η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τρεις είναι οι κεντρικοί άξονες της κυβερνητικής πολιτικής στους οποίους αναφέρθηκε ο υφυπουργός: Πρώτον, η διασφάλιση σταθερότητας μέσω συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, μείωσης φόρων και προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγορών και δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας για κάθε επενδυτή. Δεύτερον, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, που μειώνει τη γραφειοκρατία που για χρόνια ταλαιπωρούσε τις επιχειρήσεις. Και τρίτον, η παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, οι οποίοι κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η Ελλάδα χαράσσει μια σαφή και δυναμική στρατηγική που στοχεύει στη θωράκιση της οικονομίας και στην ανάδειξη της χώρας σε πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την ηγεσία του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες που καθορίζουν τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι: Την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα», υπογράμμισε ο υφυπουργός και συνέχισε λέγοντας ότι: «Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που τολμούν, που επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και που επιδιώκουν να κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές. Η αύξηση των εξαγωγών και η ενίσχυση του ελληνικού brand name στο εξωτερικό δεν είναι απλώς ένας στόχος, αλλά θεμελιώδης συνθήκη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας».