Η... συνταγή της Qualco για την «κορυφή»: Οι τομείς, οι νέες συνεργασίες και τα εργαλεία καινοτομίας

Με νέες συνεργασίες, αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας αλλά και ισχυρή οικονομική βάση, η Qualco βάζει πλώρη για να καταστεί κορυφαία τεχνολογική εταιρεία στη χώρα, με έντονη διεθνή παρουσία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κατά την ενημέρωση, χθες, των αναλυτών ο πρόεδρος της εταιρείας Ορέστης Τσακαλώτος.

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 καταδεικνύουν την ισχυρή και πειθαρχημένη υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων και επιβεβαιώνουν ότι ο Όμιλος Qualco βρίσκεται σε καλή θέση για να επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους στόχους του», είπε ο Ορέστης Τσακαλώτος. «Καθώς προχωράμε στο υπόλοιπο του 2025, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή πειθαρχία και τα πρότυπα διακυβέρνησης που έχουν καθορίσει την επιτυχία μας», κατέληξε.

Συνολικά η εταιρεία δίνει έμφαση και στις συνεργασίες με εγχώριους και διεθνείς εταίρους τρέχοντας κι ένα επενδυτικό πρόγραμμα, με κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στα 13 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με νέες συνεργασίες, ειδικά, στον τομέα των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) εξασφάλισε σημαντικά συμβόλαια σε επιπεδα ΕΕ. Συνολικά η συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς είναι ισχυρή, ωστόσο δυναμικά αναπτύσσεται και το χαρτοφυλάκιο με ιδιώτες, που αποτελούν και την πλειοψηφία των πωλήσεων. Έτσι, χθες ανακοινώθηκε η προσθήκη 10 νεών σημαντικών πελατών συμπεριλαμβανομένων 4 ξένων τραπεζών και η δραστηριοποίηση σε 7 χώρες εκτός Ελλάδος.

Σε ότι αφορά τον τομέα των Platforms-as-a-service, η διοίκηση της Qualco εστίασε τη νέα σύμβαση μεγάλης κλίμακας για την παροχή υπηρεσιών πελατών με την ΔΕΗ, αλλά και την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Uniko με την Εθνικη Τράπεζα, τον Απρίλιο του 2025 (με ρεκόρ επισκεψιμότητας 300.000 επισκέψεων και προσέλκυση άνω των 1.500 ακινήτων).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η έναρξη συνεργασίας της Qualco, που ανακοινώθηκε, χθες, με τη θυγατρική της ΔΕΗ, την Κωτσόβολος που περιλαμβάνει την ανάληψη της διαχείρισης πιστωτικών απαιτήσεων.

Όπως επίσης αναφέρθηκε, σε σχέση με την πλατφόρμα QRES (Qualco Real Estate) μεταξύ των νέων πελατών συγκαταλέγονται ο e-EFKA (Ηλεκτρονικό Ταμείο Εθνικής Ασφάλισης), το Growthfund (Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων της Ελλάδας) και η Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας, στις οποίες παρέχονται καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση ακινήτων.

Στον τομέα της Διαχείρισης, τα AUM (περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση) αυξήθηκαν από τα 10 δισ. ευρώ σε 17 δισ. ευρώ με την εισαγωγή ενός χαρτοφυλακίου κληρονομικών αγροτικών δανείων (6 δισ. ευρώ), καθώς και του χαρτοφυλακίου «Earth» (5 δισ. ευρώ).

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών έγινε μνεία και για τη σύσταση κοινοπραξίας με την Τράπεζα Πειραιώς (το 49% ανήκει στην Qualco) για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ψηφιοποίησης δανείων βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη. Η πλήρους κλίμακας λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας αναμένεται να γίνει εντός του α’ τριμήνου του 2026.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος της Qualco δραστηριοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2025 σε τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, στον τομέα Λογισμικού και Τεχνολογίας, στον τομέα των Platforms-as-a-service που αποτελεί βασικό όχημα των εσόδων της με συνεισφορά 8 εκατομμυρίων στα προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας και στον τομέα της Διαχείρισης.

Τα οικονομικά στοιχεία

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά +18% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς για ανάπτυξη περί τα 15%. Η αύξηση αυτή προκύπτει κυρίως από την ανάπτυξη των πλατφορμών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξής μας.

Η κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2024, επισφραγίζοντας την πεποίθησή μας για την επίτευξη ανάπτυξης περί τα 15%, ακόμη και εν μέσω ασταθών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, η Qualco είχε κατά το α΄εξάμηνο του έτους έσοδα 89 εκατ. αυξημένα κατά 18% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 13 εκατ. αυξημένα κατά 31% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.