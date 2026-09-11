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Αμάλ Κλούνεϊ: Ελπίζω να δούμε την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και την ανταλλαγή πολιτιστικών θησαυρών
Πολιτική
11:27 - 11 Σεπ 2026

Αμάλ Κλούνεϊ: Ελπίζω να δούμε την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και την ανταλλαγή πολιτιστικών θησαυρών

Reporter.gr Newsroom
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«Ο πολιτισμός μας ενώνει και μπορεί να μας βοηθήσει να χτίσουμε γέφυρες στον διχασμένο κόσμο μας», τόνισε η δικηγόρος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ανώτερη ερευνήτρια (Senior Fellow) στο Oxford Institute of Technology Justice Amal Clooney στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνάντησης των Πρεσβευτών Καλής Θέλησης της UNESCO 2026 στην Αθήνα σε συνεργασία με το Economist Enterprise SE Europe.

Η κ. Clooney αναφέρθηκε στην υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα ως περίπτωση που θα μπορούσε να λειτουργήσει εποικοδομητικά προς αυτήν την κατεύθυνση. «Ελπίζω να δούμε την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και την ανταλλαγή πολιτιστικών θησαυρών μεταξύ δύο φιλικών εθνών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια συζήτησε ζητήματα που προκύπτουν από την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. «Πιστεύω στη δυναμική της ΑΙ, ιδίως σε τομείς όπως η ιατρική», επεσήμανε η κ. Clooney. Ωστόσο, υπογράμμισε τις ανησυχίες από τα ρίσκα που συνοδεύουν τη χρήση της στο πεδίο.

Μίλησε επίσης για τη διεθνή πρωτοβουλία που δημιούργησε στο πλαίσιο του Ιδρύματος Clooney για τη Δικαιοσύνη (Clooney Foundation for Justice), η οποία αποσκοπεί στην προστασία δημοσιογράφων που τελούν υπό αυταρχικά καθεστώτα. «Αν δεν διαθέτουμε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία», επισήμανε η κ. Clooney, προσθέτοντας ότι το έργο του ιδρύματός της σε περισσότερες από 40 χώρες έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση περισσότερων από 100 δημοσιογράφων και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τότε που ξεκίνησε η πρωτοβουλία TrialWatch.

Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού
«Η στήριξη του αγώνα της UNESCO αποτελεί επένδυση στη δικαιοσύνη, την ταυτότητα και την κοινή μας κληρονομιά», σχολίασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία εξήρε τις προσπάθειες κατά της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων που προέρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες, με στόχο τον επαναπατρισμό τους. Η ίδια αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, μιλώντας για το πώς η καινοτομία μπορεί να στηρίξει το έργο των διεθνών εγχειρημάτων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Khaled El-Anany, Γενικός Διευθυντής της UNESCO
«Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και ευθύνες αναφορικά με τη χρήση της», τόνισε ο γενικός διευθυντής της UNESCO Khaled El-Enany, ο οποίος υπογράμμισε ότι το έργο της UNESCO επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της AI στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Κωνστάντζα Σμπόκου-Κωνσταντακοπούλου, Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO για την Προστασία
και Προώθηση του Πολιτισμού

Τα διλήμματα που συνοδεύουν την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρώπινη δραστηριότητα ανέλυσε η Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού Κωνστάντζα Σμπόκου-Κωνσταντακοπούλου. «Κάθε φορά που η ανθρωπότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με την τεχνολογική αλλαγή, απηύθυνε πάντα το ίδιο ερώτημα: ‘Ήρθε το τέλος για αυτά που αγαπάμε;’ Όμως κάθε φορά κάναμε λάθος. Κι αυτό διότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα πάντα βρίσκει τον τρόπο να εκφράζεται, μέσα από συνέργειες προς αυτόν τον σκοπό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια χαρακτήρισε την ΑΙ ένα χρήσιμο εργαλείο και στο πεδίο της πολιτιστικής βιομηχανίας, η οποία -τόνισε- αντιπροσωπεύει το 3,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αναφέρθηκε δε στη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στα εγχειρήματα αποκατάστασης των παγκόσμιων μνημείων, ακόμη και στις προσπάθειες επαναπατρισμού τους.

«Αυτό που δεν μπορεί να κάνει η ΑΙ είναι να υποκαταστήσει τα ανθρώπινα συναισθήματα απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά μας», σημείωσε η κ. Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου.

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