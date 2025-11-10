ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 6,8% του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Σεπτέμβριο

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 6,8% έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,6%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Σεπτεμβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Σεπτεμβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Σεπτεμβρίου 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 6,8% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 7,6% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Κατά 5,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Κατά 2,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων. Από τη μείωση:

Κατά 3,0% του Δείκτη Παροχής Νερού

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 κατά 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από την αύξηση:

Κατά 3,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Κατά 1,3% του Δείκτη Μεταποίησης. Από τη μείωση:

Κατά 3,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Κατά 1,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

IIΙ. Σύγκριση Σεπτεμβρίου 2025 με Αύγουστο 2025

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,6% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από την αύξηση:

Κατά 6,4% του Δείκτη Μεταποίησης.

Κατά 3,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Κατά 2,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Κατά 1,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. 2 3 Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν τις ετήσιες μεταβολές του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και του Δείκτη Μεταποίησης, την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, καθώς και τις μηνιαίες μεταβολές του εποχικά διορθωμένου δείκτη.

Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά των εποχικά διορθωμένων δεικτών επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, οι εποχικά διορθωμένες σειρές διαφέρουν από τις αντίστοιχες που δημοσιεύτηκαν στην προηγούμενη Ανακοίνωση. Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν την εξέλιξη του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και των Κύριων Ομάδων Βιομηχανικών Κλάδων, καθώς και την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και των Δεικτών των Τομέων της Βιομηχανίας.