ΕΛΑΪΣ - Unilever Hellas: Eνίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της στην ελληνική αγορά

Θετική ήταν η πορεία της ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas για το οικονομικό έτος 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της δυναμική. Η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην καινοτομία με στόχο να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της μέσα από στοχευμένες ενέργειες τιμολόγησης και ενίσχυσης των μαρκών της.

Κατά το 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα €376,6 εκατ., έναντι €379,5 εκατ. το 2023, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, η οποία οφείλεται στην ολοκλήρωση, το 2023, της μεταβατικής περιόδου διανομής των προϊόντων τσαγιού Lipton στην τοπική αγορά, σε συνέχεια της πώλησης της κατηγορίας τσαγιού της Unilever παγκοσμίως το 2022. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία διατήρησε σταθερή την εμπορική της πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της στο ράφι. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία Nielsen, το 2024 οι μέσες τιμές ραφιού των προϊόντων της εταιρείας, παρουσίασαν πτώση κατά -2,9% στα καθαριστικά προϊόντα, -9,0% στα απορρυπαντικά, -3,5% στα παγωτά και -5,5% στα τρόφιμα.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάστηκαν βελτιωμένα και ανήλθαν στο ποσό των €20,6 εκατ., έναντι €16,2 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €15,5 εκατ., αυξημένα έναντι €13,0 εκατ. το 2023. Επιπλέον, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, διατηρώντας μηδενικό δανεισμό και ενισχύοντας τα μερίδιά της σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Θετικές προοπτικές για το 2025

Για το 2025, η πορεία της εταιρείας έως σήμερα κρίνεται επίσης ικανοποιητική, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε μερίδια αγοράς, με την καινοτομία να παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επιτυχημένο λανσάρισμα του Skip Wonder Wash στην ελληνική αγορά, ενός πρωτοποριακού προϊόντος που συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της κατηγορίας των απορρυπαντικών. Σε συνέχεια της θετικής ανταπόκρισης των καταναλωτών, η Unilever προχώρησε σε στρατηγική επένδυση στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ρέντη, με στόχο την τοπική παραγωγή του προϊόντος. Η επένδυση αυτή, ενίσχυσε περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο της μονάδας παραγωγής της Unilever στην Ελλάδα ως σημαντικού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή.