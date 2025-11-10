ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στη βιώσιμη ανάπτυξη – Το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής καθιερώνεται ως θεσμός
Οικονομία
12:11 - 10 Νοε 2025

Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στη βιώσιμη ανάπτυξη – Το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής καθιερώνεται ως θεσμός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Θεσσαλονίκη έστειλε ηχηρό μήνυμα αλλαγής νοοτροπίας, φιλοξενώντας στο Δημαρχείο το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής που υλοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επισκευής και στο πλαίσιο του έργου Interreg Euro-Med “Repair Perspective”.

Μια πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας που, για άλλη μια φορά, δείχνει τον δρόμο για περισσότερο βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες, ενισχύοντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία.

Στις 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν τρεις παράλληλες δράσεις, φέρνοντας σε επαφή πολίτες κάθε ηλικίας, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, φορείς της Πολιτείας και της εκπαίδευσης.

Στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου, υλοποιήθηκαν δωρεάν εργαστήρια επισκευής και επιδιόρθωσης ποδηλάτων, ρούχων και αξεσουάρ, βιβλίων, επίπλων και ηλεκτρικών μικροσυσκευών, ενώ την ίδια ώρα, οι μικροί επισκέπτες, συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε διαδραστικά παιχνίδια με επίκεντρο την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, και την ανακύκλωση.

Παράλληλα, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, στην Ημερίδα «Μικρές Επισκευές – Μεγάλες Αλλαγές», εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές για το μέλλον της επισκευής στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας ότι οι πολίτες ήταν ώριμοι να δεχθούν μια τέτοια πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Σύμφωνα με το Μιχάλη Γεράνη, Πρόεδρο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας:

«Η επισκευή δεν είναι μόνο εξοικονόμηση, είναι πράξη ευθύνης. Δίνουμε στα αντικείμενα μια δεύτερη ζωή και καλλιεργούμε μια νέα καταναλωτική συνείδηση. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει η πρωτεύουσα της κυκλικής οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ενώ όπως σχολίασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης:

«Η πόλη μας αγκαλιάζει τη βιωσιμότητα και μετατρέπει την επιδιόρθωση σε γιορτή δημιουργίας. Από το 2026, το φεστιβάλ θα καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός της Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία ΦΟΔΣΑ και Δήμου».

Κύρια συμπεράσματα:

  • Θεσμική ενίσχυση για το “Δικαίωμα στην Επισκευή” – Δημιουργία τοπικών “repair hubs”, επιδοτήσεις επισκευών και στήριξη των σημείων επιδιόρθωσης.
  • Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – Η κυκλική οικονομία, μέρος της οποίας είναι και ο τομέας της Επισκευής, εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και περιλαμβάνεται κατ' επέκταση και στις περιοχές Παρέμβασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως κομβικός πυλώνας της καινοτομίας και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.
  • Εφαρμογή Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού – Υποχρέωση των παραγωγών να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους, με έμφαση στα κλωστουφαντουργικά προϊόντα και στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Οικονομικά και φορολογικά κίνητρα - Φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων για την ενίσχυση του κλάδου της επιδιόρθωσης και επισκευής.
  • Πράσινη Καινοτομία στην Κλωστοϋφαντουργία – Προώθηση της ανακύκλωσης υφασμάτων και παραγωγή προϊόντων από αναγεννημένες ίνες.
  • Διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας - Ανάπτυξη εργαστηρίων δεξιοτήτων, πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και συνεργασιών μεταξύ ΙΕΚ, επαγγελματιών και Δήμων.
  • Εκπαίδευση και ενεργοποίηση πολιτών – Ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία και κοινότητες, ανάπτυξη συμμετοχικών μοντέλων τοπικής δράσης για την διάδοση της αξίας της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης.
  • Καλλιτεχνική επαναχρησιμοποίηση – Σύνδεση πολιτισμού και περιβάλλοντος μέσω της μετατροπής παλιών αντικειμένων σε έργα τέχνης.

Η Θεσσαλονίκη στέλνει μήνυμα ευθύνης και ελπίδας για το μέλλον. Αποδεικνύει ότι η πολιτική για το περιβάλλον και την ανάπτυξη δεν γράφεται μόνο με νόμους, αλλά με πράξεις που εμπνέουν και κινητοποιούν. Μια πόλη που μετατρέπει τις ιδέες σε πράξεις και δείχνει τον δρόμο για μια πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα και περιβαλλοντική συνείδηση. Το «Δικαίωμα στην Επισκευή» γίνεται σύμβολο μιας νέας σχέσης των πολιτών με το κράτος, την οικονομία και το περιβάλλον.

Η μεγάλη συμμετοχή πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων, απέδειξε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη μετάβαση προς ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

ο ΦΟΔΣΑ με συνέπεια και όραμα, χτίζει το αύριο της Κεντρικής Μακεδονίας και θέτει τα θεμέλια για μια πραγματικά βιώσιμη Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=rNPAApFyirI&t=1s}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

COP30: Η απουσία των ΗΠΑ και το στοίχημα της διεθνούς κοινότητας για το Κλίμα
Περιβάλλον

COP30: Η απουσία των ΗΠΑ και το στοίχημα της διεθνούς κοινότητας για το Κλίμα

«Απόβαση» αγροτών στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

«Απόβαση» αγροτών στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ανασχηματισμός των πολιτών: Ποιους υπουργούς κρατούν, ποιους... απολύουν
Πολιτική

Ο ανασχηματισμός των πολιτών: Ποιους υπουργούς κρατούν, ποιους... απολύουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Risk &amp; Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF: Μια βραδιά αφιερωμένη στις εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance
Επιχειρήσεις

Risk & Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF: Μια βραδιά αφιερωμένη στις εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance

Η Καρυστιανού ανοίγει τα «χαρτιά» της – Αποκαλυπτήρια του κόμματος και συμβολισμοί
Πολιτική

Η Καρυστιανού ανοίγει τα «χαρτιά» της – Αποκαλυπτήρια του κόμματος και συμβολισμοί

Ακίνητα: Ράλι τιμών το 2025 – Πού εκτοξεύθηκαν έως και 23%
Ακίνητα

Ακίνητα: Ράλι τιμών το 2025 – Πού εκτοξεύθηκαν έως και 23%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ