ΕΛΣΤΑΤ: Αισθητή πτώση άνω του 5% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Ιανουάριο

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Ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας κατέγραψε αισθητή πτώση, κυρίως λόγω σημαντικής μείωσης στους κλάδους της κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών, της παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, καθώς και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των χημικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) για τον Ιανουάριο παρουσίασε μείωση 5,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Η αρνητική μεταβολή ήταν ακόμη πιο έντονη στη μηνιαία σύγκριση, με τον Ιανουάριο να σημειώνει πτώση 18,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης για το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, συγκριτικά με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, κατέγραψε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 1,9% που είχε παρατηρηθεί στην προηγούμενη δωδεκαμηνιαία σύγκριση.

Η ετήσια μείωση 5,3% του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία προέκυψε κυρίως από τις επιμέρους μεταβολές των τομέων της βιομηχανίας. Και πιο συγκεκριμένα:

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης μειώθηκε κατά 5,4%, με σημαντική συμβολή στη μείωση αυτή από τους διψήφιους κλάδους της κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, της παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των χημικών ουσιών και προϊόντων.

μειώθηκε κατά 5,4%, με σημαντική συμβολή στη μείωση αυτή από τους διψήφιους κλάδους της κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, της παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των χημικών ουσιών και προϊόντων. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων παρουσίασε αύξηση 10,6%, με θετική επίδραση από τους διψήφιους κλάδους εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Επίσης, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε και από τις επιμέρους μεταβολές στις αγορές και ειδικότερα:

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς μειώθηκε κατά 9,4%.

μειώθηκε κατά 9,4%. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς κατέγραψε πτώση 2,7%.

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