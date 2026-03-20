ΕΛΣΤΑΤ: Αισθητή πτώση άνω του 5% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) για τον Ιανουάριο παρουσίασε μείωση 5,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.
Η αρνητική μεταβολή ήταν ακόμη πιο έντονη στη μηνιαία σύγκριση, με τον Ιανουάριο να σημειώνει πτώση 18,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης για το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, συγκριτικά με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, κατέγραψε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 1,9% που είχε παρατηρηθεί στην προηγούμενη δωδεκαμηνιαία σύγκριση.
Η ετήσια μείωση 5,3% του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία προέκυψε κυρίως από τις επιμέρους μεταβολές των τομέων της βιομηχανίας. Και πιο συγκεκριμένα:
- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης μειώθηκε κατά 5,4%, με σημαντική συμβολή στη μείωση αυτή από τους διψήφιους κλάδους της κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, της παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των χημικών ουσιών και προϊόντων.
- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων παρουσίασε αύξηση 10,6%, με θετική επίδραση από τους διψήφιους κλάδους εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και λοιπών ορυχείων και λατομείων.
Επίσης, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε και από τις επιμέρους μεταβολές στις αγορές και ειδικότερα:
- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς μειώθηκε κατά 9,4%.
- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς κατέγραψε πτώση 2,7%.
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