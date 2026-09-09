Κοντολέων (ΕΒΙΚΕΝ): «Όχι καμπανάκια, καμπάνες» για την επιβίωση της βιομηχανίας – Απαραίτητη η ευρωπαϊκή στήριξη

Χωρίς απτό αποτέλεσμα είναι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, με βάση τον πρόεδρο της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέωντα, που παράλληλα προειδοποιεί παράλληλα για την ένταση της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μάλιστα κάλεσε για άμεση ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework) και το CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework) είναι τα προσωρινά πλαίσια κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή στήριξη των επιχειρήσεων.

Μιλώντας, την Τρίτη, λίγο μετά τη συνέντευξη τύπου του ΥΠΕΘΟ,. στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ο κ. Κοντολέων υποστήριξε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν συνιστούν ουσιαστική νέα στήριξη για τη βιομηχανία, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες ακόμη και για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί.

«Το μόνο μέτρο που έχω δει να εξαγγέλλεται ότι θα ισχύσει από 1η Ιουλίου ακόμη δεν το έχουμε δει στα τιμολόγια», ανέφερε, αναφερόμενος στη μείωση των ΥΚΩ.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη παρέμβαση αντιστοιχεί σε περίπου 2 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ποσό το οποίο θεωρεί ανεπαρκές σε σχέση με το συνολικό κόστος ενέργειας που αντιμετωπίζει η βιομηχανία.

«Μιλάμε για ψύλλους στα άχυρα. Είναι, πώς να το πω, ασπιρίνη σε καρκινοπαθή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιστάθμιση και το «κενό» νέων μέτρων

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε και το μέτρο της αντιστάθμισης, το οποίο, όπως υπογράμμισε, δεν αποτελεί νέα πολιτική παρέμβαση, καθώς εφαρμόζεται εδώ και χρόνια.

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ σημείωσε ότι η αντιστάθμιση αφορά περίπου 60-70 επιχειρήσεις, ενώ σχολιάζοντας την ανακοίνωση για διάθεση του 26,5% των εσόδων από τις δημοπρασίες, υπολόγισε το σχετικό ποσό σε περίπου 265 εκατ. ευρώ.

Κατά τον ίδιο, το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα δεν αξιοποιεί στον βαθμό που θα μπορούσε τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη στήριξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, τα οποία συνδέουν την ενεργειακή στήριξη με την πράσινη μετάβαση.

Το ευρωπαϊκό εργαλείο για την καθαρή βιομηχανία

Ο κ. Κοντολέων αναφέρθηκε στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την καθαρή βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει ένα πολύ ευρύτερο πεδίο στήριξης σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς αντιστάθμισης.

Όπως ανέφερε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να αφορά στην Ελλάδα περίπου 700 επιχειρήσεις, έναντι των περίπου 70 που εντάσσονται στην αντιστάθμιση, και να προβλέπει στήριξη έως και 50% της τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς για μέρος της κατανάλωσης.

Το σημαντικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η ενίσχυση δεν θα λειτουργούσε ως απλή επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα συνδεόταν με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν πράσινες επενδύσεις, όπως έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, απανθρακοποίησης και εξηλεκτρισμού.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάει μαζί η πράσινη μετάβαση και να στηριχθεί την ίδια στιγμή η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ.

Γερμανία και Βουλγαρία στην πρώτη γραμμή

Ως παραδείγματα προς μίμηση ανέφερε τη Γερμανία και τη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη κινηθεί ταχύτερα στην εφαρμογή μηχανισμών που παρέχουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας.

Ειδικά για τη Βουλγαρία, ανέφερε ότι από τον Ιούνιο του 2026 εφαρμόζεται μηχανισμός που εγγυάται τιμή 62,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Δεν πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα εργαλεία που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, έθεσε στο τραπέζι την ανάγκη για σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και στη βιομηχανία, σημειώνοντας ότι η δυνατότητα παροχής σταθερής τιμής που υπάρχει για άλλες κατηγορίες καταναλωτών θα πρέπει να επεκταθεί και στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Ακριβότερη ενέργεια και στρεβλώσεις στην αγορά

Η κριτική του κ. Κοντολέων δεν περιορίστηκε στα μέτρα στήριξης, αλλά επεκτάθηκε και στη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς.

Όπως υποστήριξε, η χονδρεμπορική τιμή έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα αυξάνεται και το κόστος στην αγορά εξισορρόπησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, υποστηρίζοντας ότι την ίδια ώρα το σύστημα καλείται να ενεργοποιήσει θερμικές μονάδες για να καλύψει μέρος της ζήτησης.

«Πετάμε ενέργεια των ΑΠΕ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δεν οδηγεί τελικά σε χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή.

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ ζήτησε, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εξισορρόπησης, αλλά και υιοθέτηση πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η προαγορά ισχύος.

Από τα 73 ευρώ στα 133 και έως τα 180 ευρώ

Το μέγεθος της πίεσης στη βιομηχανία, σύμφωνα με τον κ. Κοντολέων, αποτυπώνεται και στην πορεία των χονδρεμπορικών τιμών.

Όπως ανέφερε, τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους η τιμή διαμορφωνόταν περίπου στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ φέτος έχει ανέλθει στα 133 ευρώ, με τις τελευταίες ημέρες να καταγράφονται ακόμη υψηλότερες τιμές, μεταξύ 145 και 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Η κρίση είναι μπροστά. Εγώ απορώ πώς δεν την βλέπουν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η χρονική συγκυρία απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις και όχι μόνο μέτρα με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

«Δεν θα κλείσουμε, αλλά μπορεί να περιορίσουμε τη λειτουργία μας»

Το ενδεχόμενο περιορισμού της παραγωγής αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΒΙΚΕΝ, πλέον πραγματικό κίνδυνο για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

«Δεν πρόκειται να κλείσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση», είπε, εξηγώντας ότι οι αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έχουν καταστήσει το κόστος μη ανταγωνιστικό.

«Οι τιμές δεν είναι ανταγωνιστικές», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να αναγκαστούν να περιορίσουν τη λειτουργία τους εάν η κατάσταση συνεχιστεί.

«Όχι καμπανάκια, καμπάνες»

Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στη βιομηχανία: «Δεν θα έλεγα καμπανάκια. Καμπάνες».

Ο κ. Κονοτλέων άφησε, πάντως, ανοιχτό το περιθώριο για διορθωτικές κινήσεις, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ακόμη χρόνο να παρέμβει.

Ζήτησε, ωστόσο, να αξιοποιηθούν άμεσα τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις ένας σταθερός ενεργειακός ορίζοντας που θα επιτρέπει τον προγραμματισμό επενδύσεων.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, είναι ένα μοντέλο που θα συνδυάζει χαμηλότερο και προβλέψιμο ενεργειακό κόστος, προστασία της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση των επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση.

«Ελπίζουμε ότι δεν είναι αργά ακόμα», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, καλώντας την κυβέρνηση να κινηθεί με βάση τις ευρωπαϊκές πρακτικές και να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ως άμεση απειλή για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής.